Mazón y el alcalde de Albal abordan la necesidad de construir un nuevo instituto y un centro de salud en la localidad

Imagen del alcalde de Albal, José Miguel Ferris, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, han abordado la necesidad de construir un nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) en esta localidad valenciana.

Así lo han manifestado este miércoles en un encuentro de trabajo, en el que también han participado diversos miembros de la corporación municipal, para abordar distintos asuntos de interés para el municipio, además de los que se están llevando a cabo en la recuperación económica y social tras las riadas, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Durante el encuentro, se ha acordado la necesidad de construir un nuevo IES en la localidad y han abordado las obras de rehabilitación del IES Albal, que «estará totalmente operativo para que los alumnos inicien con normalidad el curso escolar».

También se han tratado otros temas, como el nuevo centro de salud del que se va a iniciar la redacción del proyecto y la dirección de las obras de este espacio sanitario, que se construirá en una parcela ubicada en la calle Poeta Vicent Andrés Estellés nº 2, que tiene una superficie de 2.641 metros cuadrados (m2).

Además, el jefe del Consell ha trasladado al primer edil de Albal el apoyo de la Generalitat para la reconstrucción y restauración de daños causados por la dana. En este sentido, ha puesto a disposición del consistorio la ayuda de Vaersa para agilizar la reparación de la red de alcantarillado y recogida de residuos en solares, a la que el ayuntamiento va a acogerse para acelerar estas actuaciones.

A través de este mecanismo, Vaersa podrá contratar por emergencia proyectos y direcciones de obras de las infraestructuras afectadas para minimizar los efectos que puedan sufrir ante eventuales lluvias intensas en el menor tiempo posible.

Asimismo, Mazón ha resaltado que la Generalitat ha destinado 13,5 millones de euros a la gestión de residuos en Albal, como el vaciado de cerca de 50.000 toneladas de dos puntos de acopio local.

En la misma línea, el president ha incidido en el «compromiso» del Consell con la recuperación de Albal tras la dana y ha mencionado el abono de 4.639 ayudas por un importe global de 13,3 millones de euros y el pago de 3.104 ayudas por de 5,2 millones de euros por pérdida de vehículo.

El encuentro está enmarcado en la ronda de contactos que el president mantiene con alcaldes y alcaldesas de la Comunitat Valenciana.