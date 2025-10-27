Matías Prats, sobre lo duro que fue vivir la Dana en Valencia en primera persona: «Ha sido el acontecimiento más terrible que he tenido que contar»

Este miércoles 29 de octubre se señala el primer aniversario de la trágica DANA que arrasó la Comunidad Valenciana y que acabó con la vida de 229 personas. Ríos de barro, personas aferradas a balcones, coches flotando... Escenas terribles que circularon por las ... redes prácticamente en tiempo real.

Muchas personas se movilizaron voluntariamente para ayudar a los afectados de la riada a recomponer sus vidas mientras los medios de comunicación desplazaron a sus principales rostros a la zona cero para contar desde primera línea la tragedia.

Matías Prats fue uno de tantos periodistas que se trasladó aquellos días a la Comunidad Valenciana y recogió en primera persona testimonios de las víctimas.

«Ha pasado un año, pero para muchos de nosotros parece que fue ayer»

Ahora, casi un año después, el presentador de Antena 3 Noticias noche durante los fines de semana ha querido rememorar cómo fue aquello en la edición del telediario de este pasado domingo junto a su inseparable compañera Mónica Carrillo.

«Cuántas veces te he contado, Mónica, que ha sido el acontecimiento más duro y más terrible que he tenido que contar a nuestros espectadores», reconocía Matías Prats.

«Ver con nuestros propios ojos cómo buscaban a las personas desaparecidas entre esos coches apilados, desvencijados, cubiertos por toneladas de barro y agua. Casas destruidas, hogares anegados, vidas rotas, familias destrozadas para siempre. Ha pasado un año, pero para muchos de nosotros parece que fue ayer», relató Matías Prats en directo en Antena 3 Noticias noche.

La televisión se volcará este miércoles en conmemoración del primer aniversario de esta catástrofe natural. À Punt, la televisión autonómica valenciana, ofrecerá una programación especial en directo desde las 7:00 horas de la mañana hasta la medianoche, con un amplio despliegue de los servicios informativos.

A partir de las 18:00 horas tendrá lugar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias el Funeral de Estado por las víctimas de la DANA, con presencia de familias de los afectados, la Casa Real y otras autoridades del Estado.