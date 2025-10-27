Suscribete a
Matías Prats, sobre lo duro que fue vivir la Dana en Valencia en primera persona: «Ha sido el acontecimiento más terrible que he tenido que contar»

El presentador de Antena 3 Noticias noche recordó la cobertura de la tragedia

Las historias detrás de los vídeos de la dana que nos sobrecogieron

Este miércoles 29 de octubre se señala el primer aniversario de la trágica DANA que arrasó la Comunidad Valenciana y que acabó con la vida de 229 personas. Ríos de barro, personas aferradas a balcones, coches flotando... Escenas terribles que circularon por las ... redes prácticamente en tiempo real.

