Matan a tiros a un hombre en la localidad valenciana de Xirivella

Un hombre de 35 años ha muerto tiroteado a primera hora de este jueves en la localidad valenciana de Xirivella. La Policía Nacional ha abierto una investigación aunque por el momento no se ha producido ninguna detención al respecto.

Agentes del grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se han hecho cargo de las pesquisas relativas a una muerte violenta que ha ocurrido sobre las 10.00 horas de la mañana, según han informado fuentes policiales.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un equipo sanitario del Soporte Vital Básico, cuyos efectivos trataron de realizar al herido la reanimación cardiopulmonar básica hasta la llegada del SAMU, que ha continuado con las técnicas avanzadas sin hallar respuesta y confirmando el fallecimiento.

Se trata del tercer tiroteo registrado en municipios del área metropolitana de Valencia en las últimas semanas. Antes del homicidio de Xirivella se produjo un suceso de características similares en el municipio de Alaquàs, donde en la noche del pasado 27 de agosto un varón falleció al recibir tres disparos en la puerta de su casa en el barrio de Los Faroles, en presencia de su hijo de 15 años

Además, la Guardia Civil está buscando a otro hombre que, a última hora del lunes, disparó en la localidad de Alfafar tres tiros en plena calle a otro, un varón de 33 años que se encuentra hospitalizado en La Fe.