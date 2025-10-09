Mascletá suspendida hoy en Valencia: el 9 de octubre se queda sin pólvorat

La ciudad de Valencia no tendrá este jueves su habitual cita con la pólvora del 9 de octubre, tras suspenderse la mascletà programada con motivo de la festividad de la Comunidad Valenciana ante la alerta naranja activa por lluvias intensas en el ... litoral de la provincia.

Estaba previsto que el disparo, a cargo de la Pirotecnia Tamarit y bajo el título 'Valentia', se produjera en la plaza del Ayuntamiento al finalizar la procesión cívica y el resto de actos previstos para la mañana, que también se han suspendido.

Con 186 kilos de pólvora, los de Alfarrasí habían propuesto una mascletà de ritmo preciso y gran potencia sonora. Se desconoce todavía si, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, el espectáculo se reprogramará en otro festivo.