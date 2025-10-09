Mascletá suspendida hoy en Valencia: el 9 de octubre se queda sin pólvorat

Suscribete a
El tradicional disparo pirotécnico estaba previsto una vez finalizara la procesión cívica, que tampoco se realiza ante la alerta naranja por lluvias

Imagen de archivo de una mascletà en Valencia
Imagen de archivo de una mascletà en Valencia MIKEL PONCE

ABC

Valencia

La ciudad de Valencia no tendrá este jueves su habitual cita con la pólvora del 9 de octubre, tras suspenderse la mascletà programada con motivo de la festividad de la Comunidad Valenciana ante la alerta naranja activa por lluvias intensas en el ... litoral de la provincia.

