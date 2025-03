Marta Barrachina: «Vamos a ser el azote ante el desgobierno de Pedro Sánchez para defender a la provincia de Castellón»

«Vamos a ser el azote del desgobierno de Pedro Sánchez para defender nuestra agricultura, nuestra pesca y, sobre todo, en este momento tan crítico a nuestro sector cerámico».

Marta Barrachina (Vall d'Alba, 23 de agosto de 1982) preside con mayoría absoluta la Diputación de Castellón, una provincia que representa y de la que habla con orgullo en plena encrucijada por la crisis de sectores clave como el de la cerámica por la que ha alzado la voz para que el Gobierno central atienda sus reivindicaciones. Al respecto, la también presidenta provincial del Partido Popular avisa de que defenderá los intereses de Castellón «donde y con quien haga falta».

¿Cree que está en riesgo el modelo económico de la provincia de Castellón por la crisis del sector cerámico?

No quiero ser catastrofista, pero la industria cerámica, que ha sido líder internacional, está en riesgo muy a nuestro pesar por la inacción y la dejadez del Gobierno. La crisis del azulejo no es temporal. Cuando las empresas se van es muy difícil que vuelvan y de este sector dependen 70.000 empleos de los 600.000 con los que cuenta la provincia. Ahora se suman otros sectores. La agricultura, la ganadería y la pesca también lo están pasando mal. En el caso del turismo, tras quedar muy tocado en la pandemia, ha levantado cabeza y ha vuelto a salir el sol, pero al final el riesgo económico de la provincia está encima de la mesa si no llegan las ayudas que tocan al sector cerámico para que no se deslocalice.

¿Qué debe hacer el Gobierno central con la industria cerámica?

Llevamos un año y medio pidiendo al Gobierno que tome ejemplo de Italia, que para rescatar al sector puso sobre la mesa toda la capacidad económica que le daba la Unión Europea para solventar los problemas de esta industria. Aquí en España, de 465 millones de euros han llegado migajas para la cerámica. Además de las ayudas económicas, el Ejecutivo central debería aprobar bonificaciones fiscales para las empresas.

¿Qué papel va a jugar la Diputación de Castellón en la defensa del sector?

Al Gobierno central le ha faltado interés. Adolece de conocimiento y de ambición, al margen de poco nivel político para negociar con la Unión Europea. Están más preocupados por mantener el sillón que por ayudar a la ciudadanía. Desde la Diputación vamos a alzar la voz y ser el azote del desgobierno de Pedro Sánchez para defender los intereses de la provincia de Castellón. En la Comunidad Valenciana el cambio ya se notado. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ya se ha puesto en marcha y ha aprobado un convenio específico para la promoción del sector.

¿Más allá de la crisis del azulejo, qué sectores deberían potenciarse?

La Diputación va a centrar la estrategia de la provincia y ejercer de tractor. Una de nuestras apuestas es la colaboración público-privada. También le he pedido al presidente Mazón un empujón al aeropuerto de Castellón. Se ha demostrado que está infraestructura era necesaria para el turismo de nuestra provincia. Dentro del Plan Estratégico de la Diputación hay planes para potenciar el turismo de interior deportivo. En ese sentido vamos a digitalizar las carreteras con un plan pionero para evitar accidentes que permita atraer a los ciclistas. Además, estamos en una posición estratégica privilegiada y me consta el interés para la instalación de centrales de dato.

¿La mayoría absoluta del PP en la Diputación de Castellón debería ser el ejemplo a seguir en otras Administraciones para no depender de pactos con otros partidos?

No sé si es el modelo a seguir, pero en el Partido Popular de la provincia de Castellón teníamos claro cuál era nuestro objetivo, que pasaba por lograr esa mayoría absoluta y logramos gracias a nuestra estructura y por el cansancio de la ciudadanía. El Gobierno de España aquí hace mucho tiempo que no hace ni invierte nada y los últimos ocho años de la izquierda en la Generalitat Valenciana fueron nuestra puntilla. La Diputación de Castellón merece volver a ser respetada. En la anterior legislatura no se hacía nada porque no creían en la Diputación.

¿Cuáles son los principales objetivos del presupuesto de la Diputación de Castellón para este año?

Tenemos un presupuesto de 193 millones de euros, que se nos queda corto pero es muy importante. Hemos puestos en marcha cuarenta líneas de actuación nuevas. El PP dejó un remanente de 54 millones de euros y cuando hemos vuelto no quedaba nada. Nuestro gran objetivo ahora es revitalizar y reactivar la Diputación. Sin nosotros no pueden funcionar la mayoría de municipios de la provincia. Nuestro plan es darles una inyección económica y ofrecerles las mayores oportunidades a través de un gran plan provincial de obras. Además. otra de nuestras prioridades es combatir la sequía y estamos trabajando con la Generalitat en unos convenios para la construcción de pozos y desde la Diputación estamos invirtiendo también para comprar cubas de agua que den servicio a los municipios que tienen problemas.