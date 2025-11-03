Suscribete a
ABC Premium
Directo
Carlos Mazón anuncia su dimisión: «Ya no puedo más»

Maribel Vilaplana llega a los juzgados para declarar sobre su comida con Mazón el día de la dana

La periodista ha rechazado realizar declaraciones a su entrada en sede judicial donde será interrogada por las cuatros horas que pasó con el presidente en el restaurante El Ventorro

Sigue en directo la última hora de la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana

Imagen de la periodista Maribel Vilaplana, este lunes, a su llegada a los juzgados de Catarroja
Imagen de la periodista Maribel Vilaplana, este lunes, a su llegada a los juzgados de Catarroja EFE
David Maroto

David Maroto

Catarroja

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Maribel Vilaplana, la periodista que comió el día de la dana con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha acudido a declarar este lunes como testigo al juzgado de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la barrancada, ... que dejó 229 muertos y daños materiales multimillonarios en la provincia de Valencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app