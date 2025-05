María Pina: «El deporte significa educación»

Tras 21 años en lo más alto del baloncesto femenino español, con un envidiable palmarés tanto en la liga como en la selección españolas, la exjugadora valenciana emprende un nuevo reto sin alejarse de las canchas pero, en esta ocasión, dirigido a la formación de los más pequeños.

Basket Institution es una asociación sin ánimo de lucro con la que Pina propone que los niños evolucionen con valores a través del baloncesto. «Nacemos con una filosofía clara, la que me ha conformado a mí misma como deportista y como ser humano. No concibo otro tipo de formación. Los mejores jugadores solo me interesan si tienen valores. Y tenemos que ayudarles a conseguirlo».

Durante los últimos años se ha formado en Management y Marketing para enfrentar este nuevo desafío profesional con la mejor preparación académica posible. Bajo el lema «Sport Means Education» (El deporte significa educación), la legendaria capitana del equipo taronja intenta reivindicar que el deporte no es solo para los niños que más talento tienen. «En los últimos tiempos estamos viviendo una especie de «clasismo» en el que solo se arropa a los buenos jugadores. A mí, personalmente, eso no me gusta. ¿Dónde queda el resto? Me interesa mucho formar a los que han sido descartados. El deporte es para todos, porque es una formación humana no solo para competir sino también para convivir. Los niños lo agradecen y les damos cariño y muchos valores que luego trascienden a su vida cotidiana» señala Pina.

Esa visión y cultura deportiva también le ha llevado a trabajar con jugadores con diversidad funcional en diferentes campus que gestiona. «Me gusta sentir el deporte como un elemento de integración social y educativa. Por esa razón tenemos una decidida apuesta por seguir incentivando sinergias en relación con la igualdad en el deporte. Para la consecución de todos estos objetivos contamos con el compromiso de empresas como Teika y Kelme», concluye la exjugadora valencianista desde su nueva faceta como emprendedora en el ámbito deportiva.