TRIBUNA 9 DE OCTUBRE

La fortaleza del pueblo valenciano

«787 años después, todavía hoy tenemos que alzar la voz frente a quienes nos quieren débiles o sometidos. Nuestra respuesta, frente a ese desprecio que recibimos de fuera e incompresiblemente de dentro de nuestro territorio, es la dignidad»

María José Catalá, alcaldesa de Valencia
Llegamos al 9 d'Octubre después de un haber vivido un año muy complicado, un año que nos ha dejado pérdidas irreparables, pero también un año en el que el pueblo valenciano ha mostrado su extraordinaria fortaleza.

«Valencians, en peu alcem'se». Nunca ... antes nuestro himno había cobrado tanto sentido. Nunca antes nuestro himno había sido tan fiel reflejo del carácter y de la fortaleza de nuestro pueblo.

