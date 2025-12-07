Maratón Valencia 2025: cortes de tráfico, líneas de la EMT suprimidas y dónde aparcar hoy

El Ayuntamiento de Valencia ha diseñado un operativo especial por el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, que se celebra el próximo domingo 7 de diciembre. La prueba, que reunirá a 36.000 corredores internacionales, provocará calles cortadas y la supresión de líneas de ... autobuses de la EMT.

La prueba comenzará a las 8:15 horas del domingo, en la plaza del Maratón, con un total de nueve salidas, y la previsión es que finalice sobre las 15:10 horas en el interior de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Los cortes de tráfico necesarios para facilitar los preparativos y el desarrollo de esta cita deportiva comenzarán el viernes.

Así, el viernes 5 de diciembre, a partir de las 22:00 horas, se cerró al tráfico rodado el puente de Montolivet en ambos sentidos y el vial de Professor López Piñero en dirección al centro de la ciudad para el montaje del arco de salida de la prueba. Asimismo, se realizaron cortes intermitentes en ambos sentidos de las avenidas Germans Maristes y Institut Obrer de Valencia (las transversales no) desde las 22:00 y hasta las 6:00 horas del sábado.

Estas vías volverán a cerrarse al tráfico rodado desde las 22:00 horas del sábado 6 y hasta las 14:00 horas del domingo 7, salvo las transversales que se abrirán a partir de las 10:30, y el tramo entre Ausiàs March y Bomber Ramón Duart que se abrirá a las 13:00 horas.

Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025

Los cortes para albergar el recorrido del Maratón, el mismo domingo, empezarán una hora antes del inicio de la carrera, y durante el Maratón permanecerá invertido el sentido del paso inferior de Menéndez Pidal-Tirso de Molina, lo que permitirá la salida de tráfico de sur a norte de la ciudad.

Jesús Carbonell ha indicado que, con motivo de la celebración de la maratón, la Empresa Municipal de Transportes también ha planificado nuevas rutas en un total de 32 líneas, desde este viernes hasta que termine la carrera, «para aproximar a las personas usuarias lo máximo posible a su destino».

Líneas EMT suprimidas por el Maratón Valencia

El domingo se suprimirán las líneas C1, 19, 30, 31, 32, 40, 67, 70, 71, 73, C2, 81, 92, 93, 94, 95 y 98. Si bien, la ciudadanía podrá utilizar las líneas 35, 99 y la C3 para aproximarse a la zona de salida y a la Ciutat de les Arts i les Ciències, y toda la información podrá consultarse en la sección «Última Hora» de la web de la EMT, en la App y en redes sociales.

Por lo que respecta a la Línea 4 del tranvía de Metrovalencia, el paso del Maratón obligará a cortar la circulación desde las 8.00 hasta las 11.20 horas entre Pont de Fusta y Doctor Lluch, por lo que sólo se circulará entre Mas del Rosari-Vicent Andrés Estellés y Pont de Fusta hasta esta hora. En cuanto a la Línea 6, no circulará entre las 7.30 y las 11.20 horas.

La Línea 8, por su parte, no empezará a circular hasta las 12.30 horas, momento en el que se restablecerá el servicio al completo, y la Línea 10 (Alacant-Natzaret) prestará servicio entre las estaciones de Alacant y de Amado Granell-Montolivet hasta las 10:00 horas del domingo, y a partir de esa hora ya realizará el recorrido al completo.

Dónde aparcar en el Maratón Valencia

El concejal también ha indicado que el Ayuntamiento habilitará, desde las 6:00 horas del domingo, los aparcamientos del Oceanogràfic y del centro comercial Aqua para los y las participantes del Maratón.

«Otras opciones posibles son el aparcamiento del cementerio general desde donde se puede tomar la línea 99 de la EMT para acercarse a la zona de salida de la carrera, así como un aparcamiento en Natzaret (calle de Les Barraques del Figuero) desde donde se puede tomar la Línea 4 de la EMT», ha explicado.

Por dónde se puede cruzar

Por último, habrá tres puntos de cruce peatonal durante el Maratón: el paso subterráneo del metro de la calle Xàtiva, calle Colón con Sorní y Colón con Porta de la Mar. En estos puntos se contará con Auxiliares de Servicio y Voluntarios de Protección Civil.

Toda la información sobre las incidencias de tráfico en las zonas afectadas podrá seguirse en tiempo real en la cuenta de X (anterior Twitter) del Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento @transitvalencia, en la aplicación App Valencia, en el apartado de movilidad del geoportal municipal y también a través de las aplicaciones Google Maps y Waze.

Y para más información consultar con la página web de Moovit.