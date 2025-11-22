Suscribete a
Se mantiene estable la niña de 4 años ingresada tras un tratamiento en una clínica dental de Alzira

Otra niña de 6 años falleció el jueves tras haber sido atendida previamente en la misma clínica dental privada

Sanidad investiga si la sedación para quitar unos dientes de leche causó la muerte de la niña de seis años

Cartel que indica el cierre temporal en la fachada principal de la clínica dental de Alzira EFE
Cartel que indica el cierre temporal en la fachada principal de la clínica dental de Alzira EFE

La niña de 4 años que fue ingresada en el Hospital Clínico de Valencia tras ser atendida en una clínica dental privada continúa estable, según han confirmado este sábado fuentes de la Conselleria de Sanidad.

La menor acudió el pasado jueves por la tarde a ... Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia), porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico, donde permanece ingresada.

