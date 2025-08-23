La «mala» costumbre de los españoles que indigna a los camareros: «En otros sitios no se ve»

Salarios bajos, jornadas laborales interminables, clientes maleducados y convenios que no se respetan. La misma canción suena en la barra de la hostelería española desde hace décadas, pese a que se trata de uno de los sectores más importantes de la economía patria. España es un 'país de bares', un negocio que sobresale notablemente por encima del resto, pero que aun así, exhibe ciertas carencias estructurales y culturales.

Sobre una de ellas habla el popular influencer valenciano Jesús Soriano, que cuenta con cerca de un millón de seguidores entre sus redes sociales de @soycamarero. En una entrevista de un podcast que comparte en su canal de TikTok, este creador de contenido hace referencia a una costumbre que sólo ha visto aquí en nuestro país que, además, debe cambiar cuanto antes bajo su criterio.

La mala costumbre que tenemos en España

«Tenemos una costumbre aquí en España de llegar a un bar y de que cierren cuando me vaya, eso en otros sitios no se ve», lamenta Soriano sobre las horas extra que deben trabajar los camareros porque algunos clientes permanecen en el establecimiento más allá del horario establecido.

«No sé quién se acostumbró primero a eso, pero ya es visible en toda España. Te sientas en un bar y te vas cuando quieras y si los camareros tiene que hacer dos horas más, que no les van a pagar, pues que se queden dos horas más», critica el influencer hostelero.

Del mismo modo, señala que durante los últimos meses ha recibido casos prácticos de reseñas de clientes quejándose de bares y restaurantes que cierran a su hora. «Han llegado diez minutos de que cierre cocina y no pueden cogerte comandas porque eso lleva más de diez minutos y van a cerrar antes», explica.

«Si le quedan diez minutos al bar, te tomas una Coca-Cola o una Pepsi y te vas, pero no hagas entrar comandas dentro de cocina porque conlleva una elaboración, va a tardar y entonces la hora de cierra no va a ser la estipulada, serán dos horas más tarde cuando tú acabes de cenar», sentencia Soriano.

Ha generado un debate en redes sociales

La denuncia de 'Soy Camarero' ha encendido de nuevo el debate en redes sociales sobre si esta mala costumbre sólo se concibe en España o bien ocurre en otros lugares del mundo. «Una mala costumbre que está cambiando, los propios hosteleros hemos sido culpables de permitirlo y ahora nos toca corregirlo», asevera un seguidor. «Dile a un banco que te atienda después de su hora», ironiza otro usuario.