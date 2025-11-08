Suscribete a
Maite Antón, presidenta de AEFA, amadrina la XX edición de los másteres en Dirección de Empresas y Recursos Humanos de la UA

Los programas reúnen a 50 alumnos procedentes de España, América Latina y África, reflejando su consolidación internacional y su atractivo entre perfiles profesionales y jóvenes titulados

Maite Antón, presidenta de la Asociación de Empresa Familiar de Alicante (AEFA)
Maite Antón, presidenta de la Asociación de Empresa Familiar de Alicante (AEFA)

La Universidad de Alicante ha inaugurado la vigésima edición de sus másteres en Dirección de Empresas y en Dirección de Recursos Humanos con un acto académico celebrado en el campus de San Vicente del Raspeig. Organizados por el Centro de Formación Continua ... y el Club de las Buenas Decisiones, estos programas se han consolidado tras veinte años de trayectoria ininterrumpida como una de las principales referencias en formación empresarial tanto a nivel provincial como nacional.

