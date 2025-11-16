Suscribete a
«La madre de todas las fiestas»: Calamity Janne MC 'incendia' Villajoyosa con un millar de moteros, rock y animación

El décimo aniversario de los alicantinos hace historia en los eventos de dos ruedas con un centenar de clubes hermanados en su cultura

La música rock & roll hizo emanar fuego del escenario literalmente en la fiesta de Calamity Janne MC en Villajoyosa (Alicante)
La música rock & roll hizo emanar fuego del escenario literalmente en la fiesta de Calamity Janne MC en Villajoyosa (Alicante)
José Luis Fernández

Alicante

«La madre de todas las fiestas». Así quieren recordar en el Club House del Club de moteros 'Calamity Janne MC en Villajoyosa (Alicante) la celebración de su décimo aniversario. Eventos para aficionados a las dos ruedas hay casi todos los fines ... de semana, pero con un centenar de clubes y un millar de asistentes de varios países europeos y americanos, sólo en un hito histórico así.

