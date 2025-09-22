Suscribete a
ABC Premium
Balón de Oro
A qué hora empieza la ceremonia y dónde verlo en directo
Directo
París se viste de gala: Lamine Yamal y Dembélé, grandes favoritos

Macrooperación contra un cártel que introducía toneladas de cocaína en el Puerto de Valencia

El dispositivo policial prevé la detención de más de ochenta sospechosos y medio centenar de registros simultáneos

Desmantelan la 'fortaleza' de una de las mayores bandas balcánicas de la marihuana en Europa

Imagen de un vehículo de la Guardia Civil este lunes en el Puerto de Valencia
Imagen de un vehículo de la Guardia Civil este lunes en el Puerto de Valencia EFE
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Nacional ha activado este lunes una macrooperación contra una organización criminal dedicada a introducir grandes cantidades de cocaína a través del Puerto de Valencia. Se espera que el número de detenidos, entre ellos algunos estibadores, supere los ochenta.

Fuentes policiales señalan ... a ABC que el dispositivo -que seguía activo a última hora de la tarde- se ha iniciado de madrugada y de forma simultánea en varios municipios de la provincia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app