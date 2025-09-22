Macrooperación contra un cártel que introducía toneladas de cocaína en el Puerto de Valencia

La Policía Nacional ha activado este lunes una macrooperación contra una organización criminal dedicada a introducir grandes cantidades de cocaína a través del Puerto de Valencia. Se espera que el número de detenidos, entre ellos algunos estibadores, supere los ochenta.

Fuentes policiales señalan ... a ABC que el dispositivo -que seguía activo a última hora de la tarde- se ha iniciado de madrugada y de forma simultánea en varios municipios de la provincia.

Se han llevado a cabo ya casi medio centenar de entradas y registros, lo que ha obligado a movilizar simultáneamente a 45 letrados de la Administración Justicia, según apuntan desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia coordina el despliegue efectuado por un centenar de agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco). La investigación, que está declarada secreta, se inició a finales de abril de 2024 y ha permitido hasta el momento, a falta de informes analíticos, la aprehensión de casi 3,6 toneladas de cocaína.

Existen indicios de que el denominado 'Cartel del Puerto de Valencia' funcionaba como una organización criminal «en red», con diferentes ramas o facciones separadas a modo de celdas o compartimentos estancos con funciones diferenciadas.

Esas ramas van desde los grupos delictivos extranjeros que financian las operaciones hasta otros narcotraficantes con contactos internacionales, grupos con contactos nacionales, portuarios, representantes aduaneros, empresarios, transportistas y personas dedicadas finalmente al blanqueo de capitales.

En la mayoría de ocasiones, los delincuentes utilizaban el sistema del 'gancho perdido' para introducir la cocaína en España. Este método consiste en utilizar el envío legal de mercancías para introducir la droga en los contenedores, o en su propia estructura, en el puerto de origen y sin que los importadores ni los exportadores lo sepan. Más tarde, acceden a la sustancia tratando de ocultar la manipulación del contenedor para evitar los controles aduaneros.