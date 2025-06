Locura en Valencia por la inesperada aparición de una estrella de reguetón en una pachanga de baloncesto

Gritos, aplausos, selfies y autógrafos a la salida de una cancha de entrenamiento de Valencia. No por los jugadores, los que forman parte del equipo de baloncesto 3x3 Argos Bats, sino por un invitado tan especial como inesperado: el cantante internacional de reggeaton Myke Towers, que despertó pasiones entre los que se acercaron a la pachanga.

Así lo ha confirmado en sus redes sociales el equipo valenciano de baloncesto, quien anunciaba que el artista puertorriqueño se había puesto en contacto con ellos para jugar un partido tres contra tres este lunes, un día antes de su concierto en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que tuvo que ser cancelado por la lluvia.

«Myke Towers jugando a baloncesto en Valencia», reza el vídeo colgado por un usuario a TikTok que cuenta con más de 60.000 visualizaciones y una decena de comentarios de seguidores sorprendidos por la sorprendente aparición del popular compositor de trap. Las imágenes están grabadas desde fuera de la cancha, donde le esperaban decenas de personas. «Yo entreno ahí», afirma uno de ellos.

Dentro de su gira europea y con todas las entradas vendidas, el show de Towers en la capital del Turia tenía todos los ingredientes para hacer vibrar a miles de personas este martes con éxitos mundiales como 'Lala', 'La falda', o 'La curiosidad'. Sin embargo, el espectáculo tuvo que suspenderse por los daños sufridos por los equipos de sonido, iluminación y vídeo.

«Un saludo especial para toda mi gente de Valencia que me están esperando para el concierto. Me quedé aquí, con las ganas de cantarles, pero no está en mis manos. Lo que podía pasar es que nos electrocutáramos. Es cuestión de lluvia. Estén pendientes por si hay algun cambio. Gracias por esperarme», señaló el artista en su Instagram.