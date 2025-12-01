Suscribete a
Localizan el cadáver de un hombre de 75 años tras el incendio de una vivienda en Valencia

Los bomberos han recibido un aviso advirtiendo de una explosión en el edificio y de gran cantidad de humo

Golpe a la droga en la zona 'guiri' de Benidorm: ventanas opacas en negocios de apariencia legal

Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU
Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU

ABC

Valencia

El cadáver de un hombre de 75 años ha sido localizado este lunes por la tarde durante la extinción de un incendio en una vivienda de la calle San Ramón de Valencia, en el distrito de Ciutat Vella, según han informado fuentes policiales ... y municipales.

