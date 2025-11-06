Cómo llegar al Roig Arena de Valencia en transporte público: líneas de EMT y Metrovalencia

El recinto multiusos Roig Arena se ha convertido en el gran epicentro de la música en directo y el deporte en Valencia, ofreciendo un espacio multifuncional para conciertos, eventos culturales y partidos de baloncesto del Valencia Basket.

Situado junto al pabellón de la ... Fonteta, el recinto destaca por su diseño vanguardista y su capacidad para acoger a más de 15.000 personas para los partidos y hasta 20.000 para los conciertos. Además, cuenta con diversas conexiones de transporte público.

En concreto, el recinto cuenta con varias líneas de autobuses de la EMT que lo conectan con diferentes zonas de la ciudad. Así, las líneas con parada cercana al Roig Arena son: L7, L13, L14, L35, L99. También dispone de una parada de taxi cercana, que está ubicada en la avenida de Antonio Ferrandis, junto a la puerta E. En cuanto al tranvía, la parada más próxima es la línea 10 de Quatre Carreres.

Alex Ubago aterrizará el 10 de diciembre de 2026 en el Roig Arena con su gira «¿Qué pides tú?» ABC Además, también dispone de conexión con las líneas C-3, C-5 y C-6 de la red de Cercanías Valencia, ya que la Estación de Valencia-Fuente San Luis se ubica a 15 minutos andando del espacio multiusos y se conecta con las líneas 7 y 13 de EMT. En el caso de acudir en coche, el recinto también cuenta con un parking que está situado en la avenida Hermanos Maristas, 16, D, ubicado en el distrito de Quatre Carreres. Y para más información se puede consultar en Moovit todo lo relacionado con el transporte público en Valencia.

