Cómo llegar al cementerio de Valencia el sábado 1 de noviembre y dónde aparcar

Los cementerios municipales de Valencia mantienen hasta el domingo 2 noviembre un horario de apertura al público especial con motivo de la celebración de la festividad de Todos los Santos. Este horario, operativo desde el pasado sábado 18 de octubre, permite la entrada ... desde las 9:00 hasta las 18:00 horas, domingos y festivos inclusive.

Por ello, se ha reforzado el transporte público, así como se han habilitado espacios de aparcamiento para la población y zonas para bicicletas y taxis. Además, si lo estima oportuno la Policía Local, establecerá un único sentido de circulación en dirección al barrio de Sant Marcel·lí.

Respecto a las líneas de transporte público, la EMT 9, 10, 18 y 99 reforzará sus horarios desde el 25 de octubre hasta el 1 de noviembre, ambos incluidos. Además, habrá un servicio especial desde la calle Periodista Azzati hasta la puerta principal del Cementerio General, que utilizará la dársena del Crematorio Municipal para regular su servicio, otro que circulará desde el Tanatorio Municipal a la ampliación del cementerio paralelo a la V-30 y un último que conectará el cementerio del Cabañal (Camino el Cabañal) con la Malva-rosa (c/ Cavite) y el Cabanyal (plaza de la Setmana Santa Marinera antigua plaza Armada Española).

Respecto al aparcamiento, estarán dispuestos espacios en zonas próximas al Cementerio General como son las dársenas de estacionamiento en el lateral derecho del Cementerio, paralelo a la avenida Tres Cruces (Bulevar Sur); en la plaza Sant Domènec de Guzmán, en solares habilitados; en la puerta del Cementerio General recayente a Sant Isidre, junto al intercambiador de parada de Metrovalencia; y el aparcamiento recayente a la nueva sección 21 del cementerio a la que se accede por el vial de servicio de la autovía V-30 para visitantes de la sección 20, ubicada junto al Tanatorio Municipal Ciudad de València.

También existirá una zona señalizada y habilitada para el estacionamiento de los trabajadores y trabajadoras de los puestos de venta de la plaza Sant Domènec de Guzmán, mediante la acreditación correspondiente, y una zona señalizada y habilitada para el estacionamiento de personas con movilidad reducida en la misma plaza.