Suscribete a
ABC Premium
Directo
Alcaraz y Sinner, dos maestros en pugna por la corona de la ATP Finals

La línea C3 de Cercanías reabre este lunes el tramo Aldaia-Loriguilla, más de un año después de la dana

La compañía ha programado la circulación de 64 trenes diarios en días laborables, 32 por sentido, entre la estación de Valencia Fuente de San Luís y Loriguilla

Los bomberos de Valencia señalan a la juez que se prepararon para la dana «como si toda la provincia estuviera» en alerta roja

Imagen del tramo Aldaia-Loriguilla de la línea C-3, tras la reconstrucción
Imagen del tramo Aldaia-Loriguilla de la línea C-3, tras la reconstrucción ABC
Alba Pérez Espada

Alba Pérez Espada

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Más de doce meses después de la trágica dana que dejó gravemente dañada la línea C3 de Cercanías de la provincia de Valencia, el servicio recupera mañana lunes una nueva parada hasta Loriguilla. No obstante, aún queda pendiente la reapertura del tramo hasta ... Utiel, el único que sigue sin restablecerse desde la catástrofe.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app