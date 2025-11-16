La línea C3 de Cercanías reabre este lunes el tramo Aldaia-Loriguilla, más de un año después de la dana

Más de doce meses después de la trágica dana que dejó gravemente dañada la línea C3 de Cercanías de la provincia de Valencia, el servicio recupera mañana lunes una nueva parada hasta Loriguilla. No obstante, aún queda pendiente la reapertura del tramo hasta ... Utiel, el único que sigue sin restablecerse desde la catástrofe.

Así, Renfe recupera este lunes 17 de noviembre el servicio de tren de la línea C3 en el tramo Aldaia-Loriguilla. Según ha indicado la compañía en un comunicado, se ha programado la circulación de 64 trenes diarios en días laborables, 32 por sentido, entre la estación de Valencia Fuente de San Luís y Loriguilla. Los trenes tendrán paradas intermedias en Valencia San Isidro, Xirivella-Alqueries y Aldaia.

Por otro lado, los viajeros de la línea C3 con destino Valencia Nord podrán utilizar un tren de la C6 desde La fuente de San Luís, con el objetivo de completar su trayecto hasta Valencia Nord. Otra opción para acceder al centro de Valencia es realizar transbordo a metro en la estación de Valencia San Isidro.

En paralelo, el servicio de tren se complementa con 46 servicios de autobús, 33 por sentido, que circulan diariamente entre Valencia y Buñol con parada en todas las localidades intermedias de la línea C3.

Según explica Renfe, los servicios de tren de la línea C3 del Núcleo de Valencia se han establecido desde la estación de Valencia Fuente de San Luís, debido a las obras que está realizando Adif para la remodelación de la marquesina de la estación de Valencia Nord.

Cabe recordar que el 12 de diciembre de 2024 se recuperaron los servicios de tren en el tramo Valencia-Aldaia. Además, con motivo del Gran Premio de MotoGP de Cheste, este fin de semana se han puesto en servicio diez nuevos kilómetros entre Aldaia y el apeadero del circuito Ricardo Tormo.

Trabajos en marcha en la línea C3

Desde el Ministerio insisten en que, a través de Adif, siguen trabajando «desde el primer momento en el que sucedió la tragedia para volver a poner en funcionamiento lo antes posible esta línea de Cercanías, reponiendo por completo sus 80 km de vía hasta Utiel».

De los trabajos que se están realizando, destaca la reconstrucción de tres viaductos: los de Barranco Grande (55 m de longitud), Cheste I (100 m) y Cheste II (76 m). Estos dos últimos salvan el cruce con la Rambla de Cheste.