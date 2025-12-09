Suscribete a
ABC Premium

Kany García llegará el 3 de julio al Roig de Arena de Valencia con su gira europea

Las entradas salen a la venta este jueves, 11 de diciembre, a las 12 horas

Una elipse central, el doble de árboles y un manantial: así será la nueva plaza del Ayuntamiento de Valencia

Cartel del concierto de Kany García en el Roig Arena
Cartel del concierto de Kany García en el Roig Arena ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Kany García, la artista puertorriqueña de raíces españolas multipremiada en los Latin Grammy, hará parada el 3 de julio en Roig Arena en el marco de su gira europea.

La artista, que se encuentra inmersa en el tour más ambicioso de su carrera, interpretará ... grandes éxitos como «Te Lo Agradezco», «Para Siempre» o «De Bien a Mal», además de canciones como «Tierra Mía», que vio la luz hace unos días y que se incluirá en su próximo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app