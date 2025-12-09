Kany García llegará el 3 de julio al Roig de Arena de Valencia con su gira europea

Kany García, la artista puertorriqueña de raíces españolas multipremiada en los Latin Grammy, hará parada el 3 de julio en Roig Arena en el marco de su gira europea.
La artista, que se encuentra inmersa en el tour más ambicioso de su carrera, interpretará ... grandes éxitos como «Te Lo Agradezco», «Para Siempre» o «De Bien a Mal», además de canciones como «Tierra Mía», que vio la luz hace unos días y que se incluirá en su próximo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para 2026.
Las entradas para el concierto de Kany García en Roig Arena salen a la venta este jueves, 11 de diciembre, a las 12h, en la web www.roigarena.com.
Sobre Roig Arena
El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete