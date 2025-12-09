Kany García llegará el 3 de julio al Roig de Arena de Valencia con su gira europea

Kany García, la artista puertorriqueña de raíces españolas multipremiada en los Latin Grammy, hará parada el 3 de julio en Roig Arena en el marco de su gira europea.

La artista, que se encuentra inmersa en el tour más ambicioso de su carrera, interpretará ... grandes éxitos como «Te Lo Agradezco», «Para Siempre» o «De Bien a Mal», además de canciones como «Tierra Mía», que vio la luz hace unos días y que se incluirá en su próximo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para 2026.

