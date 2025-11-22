Suscribete a
Juzgan a un hombre que intentó violar a una joven que vio en el tranvía y salvó un testigo que la oyó gritar

El agresor siguió a su víctima tras apearse del TRAM en Alicante y un conductor que pasaba por allí la auxilió a tiempo

La Audiencia Provincial de Alicante, sede del juicio
La Audiencia Provincial de Alicante, sede del juicio
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Un hombre se enfrenta a una pena de prisión de tres años, once meses y 29 días, en el juicio por haber intentadoviolar a una joven desconocida con la que había coincidido en el TRAM de Alicante y a quien ... siguió tras apearse. No pudo forzarla cuando ya la había desvestido porque un conductor que pasaba cerca oyó los gritos de la víctima.

