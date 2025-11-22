Juzgan a un hombre que intentó violar a una joven que vio en el tranvía y salvó un testigo que la oyó gritar

Un hombre se enfrenta a una pena de prisión de tres años, once meses y 29 días, en el juicio por haber intentadoviolar a una joven desconocida con la que había coincidido en el TRAM de Alicante y a quien ... siguió tras apearse. No pudo forzarla cuando ya la había desvestido porque un conductor que pasaba cerca oyó los gritos de la víctima.

El acusado se se sentará en el banquillo este lunes en la Audiencia Provincial por un presunto delito de agresión sexual en grado de tentativa, el 18 de noviembre de 2022 en un municipio de la comarca de La Marina Alta, tal como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las nueve de la noche, la víctima bajó del tranvía y comenzó a caminar en dirección a su casa cuando el encausado, que simplemente viajaba en el mismo vagón, la siguió desde la parada, la abrazó por la espalda, la arrastró hacia el interior de una pinada y la tiró al suelo mientras le levantaba el vestido y él se desabrochaba el pantalón.

Otro hombre que circulaba con un vehículo por la zona escuchó los gritos pidiendo socorro de la víctima y se acercó hasta el lugar, lo que provocó que el agresor sexual cesara en su intento y huyera, según las mismas fuentes.