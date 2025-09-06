Juzgan a un hombre acusado de matar a su inquilina y convivir un mes con el cadáver en Alicante

Un jurado popular juzga esta próxima semana en Alicante a un hombre por el presunto asesinato de su inquilina y convivir con su cuerpo sin vida durante un mes, según ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV)

El acusado, diagnosticado de un trastorno de personalidad, se enfrenta al veredicto del tribunal popular sobre si mató o no a cuchilladas a la mujer de 66 años a la que tenía alquilada una habitación en una vivienda de Alicante el 29 de agosto de 2024.

Asimismo, según el escrito de acusación de la Fiscalía, el procesado habría ocultado durante un mes el cadáver hasta que él mismo llamó a la Policía para informar de lo sucedido.

El ministerio público califica los hechos como un delito de asesinato con atenuantes de confesión y alteración mental. El juicio tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Alicante desde el lunes 8 hasta el jueves 11 de septiembre.