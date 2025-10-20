Juzgan por asesinato a una mujer que apuñaló a su madre al ver que no moría tras estrangularla

Un tribunal popular juzga a partir de este miércoles a una mujer acusada de asesinar a su madre apuñalándola varias veces sujeta por el cuello con un cinturón, poco después de haberlo intentado antes estrangulándola, al percatarse de que había sobrevivido.

Ocurrió el 20 de septiembre de 2022, en la vivienda de Alcoy en la que convivían. El jurado deberá decidir si, durante una discusión entre ambas, la hija cogió una sartén y le golpeó en la cabeza y en la cara a su madre hasta que quedó inconsciente para, a continuación, tratar de asfixiarla presionándola por el cuello.

El juicio está previsto que se desarrolle en la Audiencia Provincial de Alicante en sesiones los días 22, 23, 24 y 27 de octubre, tal como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La acusada, que tenía diagnosticado un trastorno mental, descubrió poco después de su primera tentativa que su víctima no estaba muerta, por lo que le rodeó el cuello con un cinturón, que apretó, y la apuñaló repetidamente en el tórax hasta que se aseguró de que efectivamente había fallecido.

La Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito de asesinato con la agravante de parentesco y la atenuante de alteración psíquica.