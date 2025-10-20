Suscribete a
Juzgan por asesinato a una mujer que apuñaló a su madre al ver que no moría tras estrangularla

La acusada sufre una alteración psíquica y remató a su víctima con un cuchillo de cocina y atada con un cinturón al cuello al percatarse que sobrevivía a su primera tentativa en Alcoy

La Audiencia Provincial de Alicante, sede del juicio JUAN CARLOS SOLER
Alicante

Un tribunal popular juzga a partir de este miércoles a una mujer acusada de asesinar a su madre apuñalándola varias veces sujeta por el cuello con un cinturón, poco después de haberlo intentado antes estrangulándola, al percatarse de que había sobrevivido.

