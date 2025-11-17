Suscribete a
El jurado del concurso de proyectos para el Palacio de Congresos de Elche delibera entre 104 proyectos

Los jueces se reúnen en la Diputación tras visitar la parcela junto a la estación de autobuses donde se ubicará el edificio congresual

El fallo se dará a conocer en las próximas semanas en un acto público de apertura de sobres al que se convocará a todos los concursantes

Visita al solar donde se edificará el Palacio de Congresos de Elche
ABC

Elche

El jurado del concurso de anteproyectos arquitectónicos para el Palacio de Congresos de Elche encara sus deliberaciones finales para elegir la propuesta ganadora, así como el resto de premiados. El fallo se dará a conocer en las próximas semanas en un acto ... público de apertura de sobres de documentación administrativa al que han serán convocados vía telemática todos los interesados.

