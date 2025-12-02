Jupol denuncia la agresión a un policía nacional por un hombre que tenía un cuchillo en Alicante

El sindicato Jupol ha denunciado «una nueva y grave agresión» sufrida por un agente de la Brigada Móvil de Alicante en la estación de tren por un hombre al que se le intervinieron un cuchillo y un cúter. Golpeó ... violentamente en el rostro al policía nacional hasta el punto de derribarle.

Este individuo «se encontraba en un estado de gran alteración» y portaba entre sus pertenencias con ambos objetos cortantes, tal y como consta en el atestado policial.

El incidente refleja la «dramática estadística» que Jupol lleva años denunciando: más de 17.000 ataques a policías y guardias civiles registrados solo el año pasado en España. «Una cifra que pone de manifiesto el riesgo extremo al que se enfrentan los agentes diariamente, y la urgente necesidad de adoptar medidas de protección efectivas para garantizar su integridad física», subrayan.

En este caso registrado el pasado viernes en Alicante, el sindicato pone de relieve que el agredido no disponía de chaleco antibalas individual en ese momento.

«La situación podría haber terminado en tragedia: el mismo agresor que propinó el puñetazo, que llegó a derribar al agente, podría haber utilizado cualquiera de las armas blancas que portaba para asestarle una puñalada mortal en el pecho», han detallado, para concluir que «sin el chaleco adecuado, el agente quedó completamente desprotegido frente a una amenaza letal».

Desde Jupol denuncian que esta carencia «no es puntual ni aislada» y señalan que en la provincia de Alicante más de 600 policías nacionales siguen sin chaleco antibalas individual, lo que supone «una vulneración directa del derecho más básico de cualquier profesional de la seguridad, el derecho a la autoprotección».

En la propia Brigada Móvil, varios agentes se encuentran en idéntica situación, pese a tratarse de unidades que afrontan habitualmente intervenciones complicadas, con gran carga de conflictividad y un nivel de riesgo muy superior a otras áreas policiales, añaden.

Y responsabilizan al Ministerio. «Interior sigue sin actuar: los policías se enfrentan cada día a delincuentes cada vez más violentos y mejor armados».

Según su denuncia, este departamento del Gobierno central lleva años desoyendo sus demandas sobre la necesidad de dotar a todos los agentes de equipos completos y actualizados de protección individual, que incluyan chalecos antibalas de dotación personal.

«Mientras tanto, los agentes se enfrentan a agresores cada vez más violentos, que en muchos casos portan armas blancas, objetos contundentes o incluso armas de fuego, mientras los policías continúan trabajando con medios precarios y sin el equipamiento mínimo indispensable», abundan.

Eso, a pesar de la legislación europea y las «recomendaciones internacionales» sobre seguridad policial. Sin embargo, la «Dirección General de la Policía continúa utilizando chalecos colectivos, compartidos y muchas veces deteriorados», critican.

Concentración en Valencia por una muerte

Jupol también ha hecho un llamamiento a todos los efectivos de la Policía Nacional y a los ciudadanos a sumarse a la concentración convocada para este miércoles en Valencia a las 12 del mediodía frente a la Delegación del Gobierno, donde llevarán a cabo un homenaje a Carlos, el agente asesinado en Vinalesa.

En esa concentración, reclamarán «el fin de las agresiones constantes, el reconocimiento de la profesión de riesgo y la dotación inmediata de los medios materiales necesarios para trabajar con garantías».

La concentración es una respuesta al «hartazgo generalizado» de la plantilla, que se siente «abandonada, desatendida y utilizada por un Ministerio que no prioriza la seguridad de sus propios funcionarios».

El sindicato anuncia que continuará llevando esta reivindicación a todas las instancias necesarias (Consejo de Policía, Parlamento, instituciones europeas, etcétera) hasta que cada agente del país disponga de un chaleco antibalas individual y se adopten medidas, materiales, legislativas y jurídicas, reales frente a la «escalada de violencia» contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.