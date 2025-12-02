Suscribete a
Detienen por una investigación por fraude a Federica Mogherini, exjefa de la diplomacia de la UE

Jupol denuncia la agresión a un policía nacional por un hombre que tenía un cuchillo en Alicante

El sindicato asegura que el agente fue golpeado y derribado en la estación de tren y alerta de que muchos van «desprotegidos» sin chalecos antibalas

El 'lazo libanés', la nueva técnica de los ladrones para robar en cajeros automáticos: «Manipulan la ranura»

El cuchillo y el cúter intervenidos al agresor de un policía nacional en Alicante
José Luis Fernández

Alicante

El sindicato Jupol ha denunciado «una nueva y grave agresión» sufrida por un agente de la Brigada Móvil de Alicante en la estación de tren por un hombre al que se le intervinieron un cuchillo y un cúter. Golpeó ... violentamente en el rostro al policía nacional hasta el punto de derribarle.

