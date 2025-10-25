Suscribete a
Juicio por un puñetazo mortal tras discutir por aparcar el coche: «Cayó desplomado y se golpeó con la pared»

La Fiscalía de Valencia pide cuatro años por un delito de lesiones dolosas en concurso ideal con un delito de homicidio por imprudencia grave

Imagen de archivo de la Ciudad de la Justicia de Valencia
Imagen de archivo de la Ciudad de la Justicia de Valencia MIKEL PONCE
Valencia

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia celebra esta semana el juicio contra un hombre acusado de agredir a otro con discapacidad durante una discusión por una plaza de estacionamiento reservada.

Según la acusación, el procesado habría propinado un puñetazo ... a la víctima, un hombre de 65 años con incapacidad permanente por limitaciones físicas, durante el altercado. Días después, las lesiones derivadas de la agresión le habrían provocado la muerte.

