Juicio por un puñetazo mortal tras discutir por aparcar el coche: «Cayó desplomado y se golpeó con la pared»

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia celebra esta semana el juicio contra un hombre acusado de agredir a otro con discapacidad durante una discusión por una plaza de estacionamiento reservada.

Según la acusación, el procesado habría propinado un puñetazo ... a la víctima, un hombre de 65 años con incapacidad permanente por limitaciones físicas, durante el altercado. Días después, las lesiones derivadas de la agresión le habrían provocado la muerte.

Los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2024 en la localidad de Alzira, cuando el procesado y la víctima, comenzaron una discusión por una plaza de estacionamiento reservada para discapacitados. La Fiscalía relata que, durante la misma, con «ánimo de menoscabar su integridad física pero con el total convencimiento de que la muerte no se produciría», el encausado propinó un puñetazo en la cara a la víctima, que «cayó desplomada y se golpeó con la pared que tenía detrás y contra el suelo». Noticias relacionadas Juzgan por asesinato a una mujer que apuñaló a su madre al ver que no moría tras estrangularla José Luis Fernández

Piden 14 años de prisión para un educador acusado de violar a una joven tutelada Alba Pérez Espada Según sostiene el ministerio público, el acusado huyó del lugar y el agredido fue ingresado en la UCI, donde falleció dos días después. Además, detalla que el informe forense describe que las lesiones mortales tienen un origen traumático producido por un golpe y contragolpe, en un sujeto más susceptible de sufrir hemorragias por un tratamiento médico previo. Por todo ello, la Fiscalía solicita inicialmente para el procesado una pena de prisión de cuatro años por un delito de lesiones dolosas en concurso ideal con un delito de homicidio por imprudencia grave.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión