La juez requiere a la periodista que comió con Mazón los datos de la tarjeta con la que pagó el parking

La instructora de la causa penal de la dana ordena tales diligencias a fin de que la empresa que regenta el aparcamiento remita la información sobre la hora de entrada y salida del coche de Vilaplana

Imagen de archivo de la periodista Maribel Vilaplana en el juzgado de Catarroja
David Maroto

Valencia

La juez de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha ordenado pedir a la periodista Maribel Vilaplana, que comió el pasado 29 de octubre de 2024 con el presidente de la Generalitat ahora en funciones, Carlos Mazón, los ... datos de la tarjeta con la que pagó el parking de la Glorieta- Paz donde dejó su coche durante su encuentro en el restaurante El Ventorro.

