La juez requiere a la periodista que comió con Mazón los datos de la tarjeta con la que pagó el parking

La juez de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha ordenado pedir a la periodista Maribel Vilaplana, que comió el pasado 29 de octubre de 2024 con el presidente de la Generalitat ahora en funciones, Carlos Mazón, los ... datos de la tarjeta con la que pagó el parking de la Glorieta- Paz donde dejó su coche durante su encuentro en el restaurante El Ventorro.

Así consta en un providencia de este miércoles en la que la instructora hace esta petición a fin de que la empresa que regenta ese parking remita la información al órgano judicial sobre la hora de entrada y salida del coche de la periodista.

La magistrada requiere a la comunicadora que proporcione al Juzgado, «a la mayor brevedad», captura de pantalla del asiento contable del pago del estacionamiento en el parking Glorieta de la plaza Tetuán de Valencia, el día 29 de octubre de 2024, así como los dígitos de la tarjeta bancaria y el tipo de tarjeta con la que efectuó ese pago «teniendo en cuenta que serán oportunamente anonimizados y que dicha información estará destinada exclusivamente al cumplimiento del oficio».

Y ello, explica, «atendiendo a que la testigo ya expresó su voluntad de facilitar el asiento contable de pago con su tarjeta bancaria». Una vez verificado este extremo y tras remitir a la mercantil Interparking la documentación que se aporte por la testigo, se requerirá de nuevo a la empresa para que, en el plazo de tres días, remitan la información sobre la hora de entrada y salida el día 29 de octubre de 2024 del vehículo.

La magistrada acordó tomar declaración a la periodista por orden de la Audiencia de Valencia y le pidió que, en su declaración aportara el tique del parking, algo que Vilaplana no pudo hacer. Según la versión de la periodista, estuvo en el restaurante El Ventorro desde las 15.00 hasta las 18.45 horas, cuando ya se marchó al parking donde había estacionado su vehículo, un recorrido en el que la acompañó Mazón y que fue conocido recientemente.