El juez envía a juicio al hermano de Ximo Puig por presunta falsedad y estafa y le pide 150.000 euros de fianza

El magistrado sienta al empresario audiovisual en el banquillo ante las supuestas irregularidades en las ayudas que recibió de la Generalitat Valenciana

El PP confirma su petición de 11 años de cárcel para el hermano de Ximo Puig

Imagen de archivo de Francis Puig, hermano del expresidente valenciano Ximo Puig, en la Audiencia de Valencia
Imagen de archivo de Francis Puig, hermano del expresidente valenciano Ximo Puig, en la Audiencia de Valencia EP
David Maroto

Valencia

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra Francis Puig, hermano del expresidente autonómico Ximo Puig, y el empresario Juan Enrique Adell Bover por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones de ... la Generalitat Valenciana y la de Cataluña para el fomento del valenciano en medios de comunicación entre los años 2015 y 2018.

