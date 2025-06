La juez de la dana rechaza imputar a un jefe de la Aemet y considera «inexplicable» que el Cecopi no se convocase antes

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la dana, ha rechazado tomar declaración como investigado al jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, José Ángel ... Núñez, que ya compareció a principios de junio como testigo.

Según la magistrada, la petición del partido Valores, que ejerce al acusación popular, «muestra un patente desconocimiento» de lo que ocurrió el 29 de octubre y los días previos, de la actuación de Núñez en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y los delitos -homicidios y lesiones por imprudencia- que son objeto de investigación, al atribuirle homicidios dolosos y omisión del deber de socorro, descartados ambos por la Audiencia de Valencia.

Critica la magistrada -en un auto notificado este lunes- que estas pretensiones «a cada cual más descabellada» sean difundidas públicamente antes de que se resuelvan «pese a su nula fundamentación y recorrido procesal».

«El hecho de que el día 29 de octubre de 2024 era el día álgido de la dana, fue alertado previamente y así era conocido públicamente a través de los medios de comunicación. Ese mismo día las previsiones meteorológicas se hicieron realidad. Que a las 15:00 horas se fijara que la reunión del Cecopi debía comenzar a las 17:00 horas, es algo que resulta inexplicable, y no sólo por las referidas previsiones meteorológicas de los días anteriores, sino por lo sucedido ya desde primera hora de la mañana», señala.

En ese sentido, recuerda que otras instituciones utilizaron los avisos previos del organismo para «adoptar las medidas oportunas». «Que se desconectara a la Aemet de la reunión del Cecopi, lo que en un informe se calificó desacertadamente como un 'periodo de trabajo exclusivamente presencial', especialmente por el nulo resultado de dicho trabajo, son circunstancias, decisiones o inactividades, que no se pueden achacar al testigo», indica sobre el tiempo en el que se interrumpió la señal del encuentro para quienes lo seguían por videoconferencia.

Incide, además, en que quiera convertirse a Núñez «en responsable de la inactividad de otros» en el Cecopi, al desconocer sus competencias y su actuación, pues se le acusa de no emitir «ninguna alerta clara». Por contra, apunta la instructora, no se hace referencia a quienes sí ostentaban la «posición de garantes»: la ex consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, investigados en la causa. Aunque esto pudiera entenderse como una defensa de su actuación, añade, supone «un reconocimiento explícito de su total pasividad en la toma de decisiones».

Unificación de acusaciones

En otro auto, también notificado este lunes, la juez da un plazo de tres días a las 21 acusaciones particulares y a las 14 populares personadas en la causa para que se pronuncien acerca de si aprecian indicios de responsabilidad penal contra Pradas y Argüeso, como paso previo a resolver sobre una posible unificación de las partes.

Fue la defensa de Pradas quien lo pidió y la Fiscalía mostró su conformidad, proponiendo que Podemos -la primera que se personó- quedara como representante de las populares.

«No puede estimarse que concurran dilaciones indebidas, pero sí que se evidenció claramente en la declaración de la testigo Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, a la que acudieron la práctica totalidad de las partes, que sí que se vio afectado el buen orden del proceso. Y ello por la insistencia de algunas acusaciones, populares y particulares, y de las mismas defensas, en formular y repetir preguntas en las que basaban una inexistente responsabilidad penal de la testigo, pretendiendo convertir una declaración testifical en una auténtica declaración de investigado, pero con obligación de decir verdad», explica. «En el futuro nos podemos encontrar con interrogatorios parecidos durante la práctica de otras testificales», subraya.

No obstante, sostiene que «lo que resulta evidente es que es contrario a la jurisprudencia constitucional la agrupación de todas las acusaciones populares bajo una única defensa». «No es preciso un especial conocimiento de las características y de la ideología política de las formaciones, para saber que, si se acuerda que el letrado de Podemos, primero personado en el procedimiento, deba asumir también la defensa de Vox, Liberum, Valores o AVA, es absolutamente incompatible», ejemplifica.

«Los delitos objeto de investigación son perseguibles de oficio, y no están sujetos a la denuncia de los perjudicados, dado que la imprudencia que se imputa es grave, no menos grave. Respecto de las acusaciones particulares, ha de señalarse que igualmente entre las mismas existen divergencias en la atribución de responsabilidad penal», explica.

Llamada a los bomberos

Por otro lado, la juez, en otro auto, a solicitud de la acusación popular que ejerce Intersindical, ordena a la Guardia Civil recabar las grabaciones de una llamada telefónica a la que aludió un trabajador de Emergencias en su reciente declaración como testigo.

En esa llamada, según su declaración, se habría pedido al Consorcio Provincial de Bomberos, poco antes de las 12.48 horas del 29 de octubre de 2024, la remisión de bomberos forestales para vigilar el río Magro y el barranco del Poyo, en las áreas de Paiporta Torrent y Picanya.

En concreto, pide que recaben del Coordcom del Centro de Coordinación de Emergencias de la Conselleria de Emergencias e Interior, la grabación de las llamadas realizadas por el testigo, a través de ese sistema, el 29 de octubre de 2024, con su transcripción y hora.

En particular, las llamadas realizadas antes de las 12:48 horas al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, y la realizada alrededor de las 17:00 horas del mismo día también al mismo servicio, «con la indicación cronológica de su anotación, agencias que fueron informadas con motivo de la llamada, y cierre de dicha actuación».