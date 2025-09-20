La juez de la dana insta a inscribir en el Registro Civil a la bebé de una embarazada que murió en la catástrofe

Aspecto de la calle de uno de los municipios arrasados por la riada causada por la dana en la provincia de Valencia

La juez de Catarroja (Valencia) que instruye la causa por la gestión de la dana ha instado a que se inscriba en el Registro Civil con nombre y apellidos a la bebé de la que estaba embarazada una víctima mortal de las inundaciones.

En una providencia notificada el viernes, y una vez recibido el informe del Instituto de Medicina Legal, la magistrada ha resuelto este asunto, tal como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En la normativa, se estipula así cuando la madre ha superado el sexto mes de gestación y antes del parto, según la Ley 20/2011, de 21 de julio. Asimismo, en la inscripción en el Registro Civil quedará registrado su fallecimiento.

Grabaciones de la televisión À Punt

En la misma resolución, la instructora también hace mención al escrito entregado al juzgado por À Punt Radiotelevisión Valenciana en el que muestra su disposición a entregar el material audiovisual grabado con una cámara durante los días de la tragedia «siempre que así lo requiera» ya que sostiene que la difusión voluntaria le podría hacer incurrir en responsabilidades penales, también para los trabajadores que captaron imágenes y sonido durante la reunión del Cecopi, el órgano de las emergencias.

MÁS INFORMACIÓN El presidente de la CHJ admite a la juez de la dana que conocía el caudal del Poyo y no advirtió al Cecopi

No obstante, la juez no lo considera un ofrecimiento por parte de la cadena de televisión autonómica, «sino más bien al contrario: una oposición frontal a la aportación voluntaria de grabaciones en bruto, por lo que habrá que estar al requerimiento acordado en auto de fecha de 18 de septiembre de 2025, así como a la validación de la incorporación al procedimiento y del carácter plenamente lícito de las grabaciones de la reunión del Cecopi del 29-O emitidas por RTVE, tal y como se expuso en el auto de fecha de 12 de septiembre de 2025».

Finalmente, en esta misma providencia, acuerda requerir a Adif para que remita al juzgado, en el plazo de cinco días, copia íntegra de su informe remitido a Les Corts Valencianes, para la Comisión de Investigación de la dana, en mayo de 2025, sobre «todas las comunicaciones de suspensión del tráfico ferroviario realizadas los días 29 y 30 de octubre de 2024, así como cualquier otro informe que pudiera completar o aclarar el mismo».