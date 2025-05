La juez de la dana saca a Manos Limpias de la causa por su «vínculo» con el abogado de un imputado

La juez que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre ha dejado sin efecto la personación como acusación popular del sindicato de funcionarios Manos Limpias. La magistrada considera que la acción penal que ejerce esa entidad, sólo contra el ... ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat imputado, Emilio Argüeso, «sería completamente inocua». Argüeso está defendido por un abogado que representa a su vez a Manos Limpias como acusación en otros asuntos.

Tras un requerimiento de su titular, el letrado José María Bueno remitió un escrito al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja en el que negaba que existiera algún tipo de incompatibilidad entre representar en este procedimiento a su cliente y llevar, «en ocasiones», causas «concretas» de la entidad.

«Esta parte entiende que la juzgadora nos solicita las aclaraciones influenciada por lo que ha podido leer en internet, no por ningún documento obrante en autos», defendió, al tiempo que aclaró que no ha hablado con Manos Limpias de sus denuncias relativas a la dana y que no aceptaría acciones contra cargos del PP valenciano.

Sin embargo, la juez argumenta -en un auto dictado este lunes- que Bueno llegó a definirse a sí mismo en una entrevista en un medio nacional como «abogado de referencia» y «jefe de los servicios jurídicos» de esa organización. También que es «notorio que dirige la acción popular, en nombre de Manos Limpias» en el caso del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Asimismo, pone el foco en que ha dirigido como letrado «en múltiples procedimientos» al secretario general de la entidad, al que -como manifiesta en su escrito al juzgado del 12 de mayo- «le une una gran amistad». «Pese a su empeño inútil en desvincularse» de la organización, se desprende en realidad, según la instructora, «un vínculo absoluto» con ella.

«Entre el ejercicio de la acción penal y el derecho de defensa ha de primar este último. Es legítimo que el Letrado continúe en la defensa del señor Emilio Argüeso, pretensión que sostiene en su escrito el letrado Bueno Manzanares. No lo es que el sindicato Manos Limpias continúe como acción popular en el presente proceso, mientras dicho letrado defienda» a Argüeso, apunta la magistrada.

«La acción penal jamás podrá ejercitarse adecuadamente, incumpliéndose la finalidad constitucional que recoge la jurisprudencia a la acusación popular, si el letrado Bueno, como él mismo manifestó, es el jefe de los servicios jurídicos del sindicato», zanja la juez, que acuerda la devolución a esa organización de la fianza depositada de 6.000 euros.