abalar. Teoría y práctica del conocido como «método ábalos de corte y confección» que una vez estudiado a fondo permite conseguir respaldo, soporte, ayuda, asesoramiento y hasta contrato para formar parte de una empresa púbica, ocupando un puesto de trabajo que ríete tú de la reducción yolandisca de la jornada laboral, dado que la persona contratada no necesita siquiera hacer acto de presencia en su puesto sin que por ello se le impute absentismo ni, faltaría más, vea afectada en lo más mínimo la cuantía de la nómina.

alegría. Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores, tal como vemos en la portavoz del gobierno Sánchez-Junts, al dar cuenta de los acuerdos de los consejos de ministros, gesto que a seguidamente tuerce para poner a caldo a Feijóo, tanto por lo que haya podido decir o no, hacer o no, pero que de un ladrillazo no se libra. Se le atribuye haber coincidido, siendo delegada del Gobierno en Aragón, con el entonces ministro-secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, en el parador nacional de Teruel, por lo que debió quedar enterada, al menos decibélicamente, de la intensidad de la juerga.

Bernabé. Apóstol, nacido en Chipre de la tribu de Levi. Su nombre original era José, pero sus compañeros apóstoles se lo cambiaron por Bernabé que significa «hombre esforzado». Dícese igualmente de quien se esfuerza inflando el currículum con títulos universitarios para aparentar más de lo que se es. Apellido de quien queriendo ser Bernabéu, que es lo como le gustaría apellidarse por don Santiago, se queda corto. O corta.

bielsa. Barra que transforma el movimiento de vaivén en otro de rotación o viceversa. Perdón, el significado anotado es el de biela, pero visto como están los ánimos entre los camaradas socialistas de Valencia provincia, pues lo mismo estamos hablando de esa rotación.

ciudadanos. Plural del que es natural o vecino de una ciudad. Hay quienes, ociosos y maliciosos del todo, tras intensas elucubraciones y pajas mentales han llegado a la conclusión de que es palabra compuesta de ciudad y anos, lo que ha dado pie a estos especuladores de la palabra a lamentables deducciones que no son del caso comentar, dado que también conocemos a ciudadanos ejemplares, tanto militantes como votantes de aquel partido que pudo ser, que no merecen se les vitupere de ninguna de las maneras.

currículum. Relación de títulos, honores, cargos, responsabilidades laborales y datos biográficos de una persona. Es conveniente guardarlo en frío por el riesgo de que un exceso calor y sobre todo de ego altere su composición y aparezcan doctorados o licenciaturas que más bien son oníricas que suelen tener un pésimo despertar.

Garibaldi. Sus biógrafos coinciden unos, discrepan otros, en considerarlo militar, patriota, mercenario, revolucionario y político. Pablo Iglesias ha afanado su nombre para rotular una taberna en la madrileña calle Ave María. En su tumba en la isla Caprera los huesos del héroe de la unificación de Italia se habrán removido y avergonzado al conocer la catadura de quien toma su nombre para un chiringuito, que además publicita haciendo uso de una frase suya: «La verdadera grandeza se logra sirviendo a los demás». Oído cocina, marchando una de los callos de Pablo… callos que nunca tuvo en sus manos.

guarrería. Maltrato infantil en una guardería en la que a una histérica y para nada cuidadora le habían encomendado dar de comer a los niños, pero lo que hace es embucharles los alimentos y a quienes se resisten les propinan golpes y se les obliga a tragar la comida escupida. Toda vigilancia y control será poco en evitación de que pequeños y mayores queden expuestos a las neuras de alguna sádica.

lozano. La RAE establece para este adjetivo varios significados. Si se refiere a una planta, aquella que tiene un aspecto verde y exuberante. Si de una persona, la de aspecto saludable. Si a su inicial la ponemos en mayúscula no encontramos con Lozano, José María, nuevo presidente del Consell Valencià de Cultura, institución que conoce desde luengo tiempo y desde la que seguirá demostrando cuanto tiene ampliamente acreditado en su currículo como doctor arquitecto. Que es hombre culto de palabra y obra, como escritor, articulista, contertulio. Buen gestor. Burgalés de nacimiento y valenciano de corazón. Ché, todo un acierto de Carlos Mazón y José Antonio Rovira al nombrarle.

piqué. Primera persona del singular del pretérito perfecto simple del verbo picar. Ex jugador de fútbol del FC Barcelona y la Selección Española; exmarido de Shakira; intermediario millonario de trapisondas varias, con el oro y el moro de por medio, de las que ha terminado declarando ante la Justicia con acompañamiento de gimoteos, pucheros y lágrimas de cocodrilo.

PSPV. Siglas cuyo verdadero significado ha sido al fin desentrañado por politólogos, arqueólogos, periodistas y forenses reunidos en un simposio ad hoc, en el que se ha concluido que corresponden a las de Partido Siempre Peleado Vocinglero, si bien no hay unanimidad porque los hay que consideran que la uve puede ser vencido, vendido, vacío, vacuo, vacilante o valenciano. De momento, sus miembros, miembras y miembres siguen peleados, demostrando total fidelidad a sus usos y costumbres, tal como han demostrado en el congreso provincial de hace quince días.

tabarra. Malestar provocado por gente plasta e insistente que abruma con su incesante palabrería. No tiene nada que ver con Tobarra. O sí. Depende de que le guste o no el trepidar no de un bombo, no, sino de centenares de de ellos golpeados al mismo tiempo y con el mayor entusiasmo. (Ver Tobarra).

Tobarra. Municipio de Albacete de más de siete mil habitantes. La mayoría de ellos participan con entusiasmo en la conocida tamborada, la de más larga duración en España, dado que comienza el miércoles santo a las cuatro de la tarde y no cesa durante las 104 horas siguientes, hasta las cero horas del domingo de Resurrección. Vecinos incansables de la localidad le dan con no poco ímpetu y fuerza con sus mazos y baquetas a bombos y atabales.

N. R. Tobarra. Jueza de Catarroja que instruye el caso dana. Algunas de sus decisiones y resoluciones suenan a música sinfónica o tabarra anti-Mazón, depende.

trabalenguas. Frase o palabra de difícil pronunciación que se somete a locución tratando de conseguir su equivocación. Ejemplo apropiado para estos trumpistas días: El mundo está arancelado quién lo desarancelará, el desanracelador que lo desarancele buen desarancelador será.