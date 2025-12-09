Hasta el mismo Maazel, con su 'Anillo sin palabras', fue consciente de que abordaba una empresa imposible en muchos sentidos «Dije... sería profanar una obra maestra única. Pero me persiguieron», refiriéndose a la compañía discográfica que le pedía el trabajo de elaborar una suite ... sinfónica, sin solución de continuidad, de una selección personal de extractos de la inabarcable tetralogía wagnariana. De hecho, únicamente hay una forma de acercarse a esta música genial sin que percibamos el patchwork que es esta pieza Maazeliana, y es abstrayéndonos en la escucha de su indisolubilidad con la obra de arte total que es el Anillo del Nibelungo, lo cual, por otro lado, es una empresa imposible de lograr del todo, al menos para quienes conocemos el prólogo y las tres jornadas que configuran las casi quince horas de música, letra y escena. El encargo que se hizo al gran director y fundador de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, fue, por tanto, el de extraer aproximadamente hora y media de música a modo de suite sin pausas, y enlazar los distintos momentos de la Tetralogía wagneriana eliminando la voz. El resultado es un chute de música de momentos memorables sin solución de continuidad.

El «Anillo sin palabras» es una obra que no es frecuente ver programada, pero en este 2025 hemos podido disfrutarla por partida doble: a comienzos de año pudimos escuchar la «obra» al valenciano, titular de la Sinfónica de Toronto, Gustavo Gimeno con la OCV en una excelente lectura. En esta ocasión no se han alcanzado iguales resultados, pero hemos podido ser testigos de una destacable versión. El director catalán Josep Pons logra mantener el pulso a lo largo de los algo más de setenta minutos que no dan tiempo para el descanso, pero faltó esa ilusión de unidad de la que sí que dotó Gimeno a su versión. En el «debe» en la visión de Pons se pudo apreciar a lo largo y ancho de la obra cierto desequilibrio entre una cuerda con poco peso, por momentos ausente, y el viento metal. Ya se advirtió esto en el descriptivo inicio en el que dio demasiado protagonismo al ostinato de las ocho trompas en detrimento de una cuerda que con el motivo de la naturaleza apenas pudo declamarlo ante tal magma sonoro. Eso sí, hubo instantes verdaderamente inspirados, sobre todo los más espectaculares como siendo espectacular fue la terrorífica bajada al Nibelheim con el incisivo sonido de los yunques, el gran crescendo del primer acto de Gotterdamerung con la salida de la cueva de Sigfrido y Brünhilde, o el siempre impresionante funeral de Sigfrido.

Técnicamente la orquesta fue un notable instrumento en una suite que significa un tour de force, tanto para el amplio conjunto que demanda como para las distintas familias. Magnífico todo el metal sin excepción con unas trompas memorables, unos trombones precisos y poderosos, así como las trompetas. Mención especial para los primeros atriles entre los que destacó una fenomenal María Rubio en la trompa solista, a pesar de un pequeño desliz en su intervención fuera de escena con el tema de Sigfrido, o el excelente solo del primer trombón, Rubén Toribio, del en el célebre tema de Donner en Reingold, el bellísimo solo de violonchelo de Ivan Balaguer del primer acto de la walkiria, o el de flauta de Salvador Martínez en Sigfrido junto con el oboe y clarinete. Éxito sin paliativos tanto por el irresistible genio musical de Wagner, el buen hacer de Maazel, controversias a parte, y el buen resultado conseguido por Pons y las huestes de la OV, en una sala llena en sus tres cuartas partes.