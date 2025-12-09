Suscribete a
ABC Premium

CRÍTICA MUSICAL

Josep Pons y la Orquesta de Valencia defienden con solvencia el 'Anillo sin palabras'

«El resultado es un chute de música de momentos memorables sin solución de continuidad»

Un momento del concierto de la Orquesta de Valencia dirigida por Josep Pons
Un momento del concierto de la Orquesta de Valencia dirigida por Josep Pons ABC

JOAQUÍN GUZMÁN

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hasta el mismo Maazel, con su 'Anillo sin palabras', fue consciente de que abordaba una empresa imposible en muchos sentidos «Dije... sería profanar una obra maestra única. Pero me persiguieron», refiriéndose a la compañía discográfica que le pedía el trabajo de elaborar una suite ... sinfónica, sin solución de continuidad, de una selección personal de extractos de la inabarcable tetralogía wagnariana. De hecho, únicamente hay una forma de acercarse a esta música genial sin que percibamos el patchwork que es esta pieza Maazeliana, y es abstrayéndonos en la escucha de su indisolubilidad con la obra de arte total que es el Anillo del Nibelungo, lo cual, por otro lado, es una empresa imposible de lograr del todo, al menos para quienes conocemos el prólogo y las tres jornadas que configuran las casi quince horas de música, letra y escena. El encargo que se hizo al gran director y fundador de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, fue, por tanto, el de extraer aproximadamente hora y media de música a modo de suite sin pausas, y enlazar los distintos momentos de la Tetralogía wagneriana eliminando la voz. El resultado es un chute de música de momentos memorables sin solución de continuidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app