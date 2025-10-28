Suscribete a
Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
Rueda de prensa del Consejo de Ministros: el Gobierno aprueba la ley de enjuiciamiento criminal

La canción de la tierra estremece Les Arts

Elder está conduciendo a la orquesta a territorios próximos a la perfección y obteniendo de esta un sonido grande, maduro, denso a la par que analítico

Imagen del director de orquesta británico Sir Mark Elder tras el concierto
Imagen del director de orquesta británico Sir Mark Elder tras el concierto

Joaquín Guzmán

Valencia

Se podrá discrepar, pero estoy seguro de no exagerar si afirmo que, posiblemente, la OCV se encuentre en su mejor momento desde su creación y ello va a coincidir con una de sus temporadas más espectaculares en su vertiente sinfónica por los directores que se ... van a poner al frente de la formación. Podemos decir que ya es un elemento fundamental de ello su nuevo director titular y eso que se trata de un recién llegado.

