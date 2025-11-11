La jefa de prensa de Emergencias confirma que la alerta de la dana se planteó a las cinco de la tarde para Utiel

La jefa de prensa de Emergencias de la Generalitat ha señalado ante la juez que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que se planteó el envió del ES-Alert a la zona de Utiel y Requena alrededor de ... las 17 horas y ha negado que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) estuviera «en una burbuja» ante lo que ocurría en la provincia de Valencia.

En su declaración como testigo este martes en el juzgado de Catarroja, la periodista, técnico de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise), ha relatado que entraba y salía del encuentro del órgano en el que se tomaban las decisiones sobre la crisis porque recibía llamadas de medios de comunicación. Desde días anteriores sabían que el episodio iba a ser importante.

De acuerdo con las notas que tomó de la reunión, mientras se grababan los polémicos recursos periodísticos cuyo audio salió a la juez hace unos meses, ha indicado que el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, puso sobre la mesa el envío de un mensaje a los móviles para la comarca que estaba sufriendo el desbordamiento del río Magro desde horas antes. Así se puede escuchar también en esos vídeos grabados por una productora externa para la Generalitat, como ya informó ABC.

Aunque no lo pronunció, ella entendió que se refería al ES-Alert, pues justamente había asistido la semana anterior a un curso en Madrid en el que se había hablado de esta herramienta. La testigo ha sostenido que el aviso del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, sobre el peligro de la presa de Forata hizo que se planteara le envío de una alerta y se paró la reunión para pensar su contenido.

De hecho, a las 18.15 horas llamó al jefe de prensa de Emergencias de Madrid para pedirle el texto del ES-Alert que enviaron allí con motivo dle temporal Filomena. Al retomarse el Cecopi, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ya habló de la situación de Paiporta porque le había llamado la alcaldesa de la localidad, por la que discurre la rambla del Poyo. La compareciente ha asegurado que escuchó el contenido de la alerta, que finalmente no se lanzó hasta las 20.11 horas, por boca de la exconsellera Salomé Pradas, imputada en la causa junto a su entonces 'número dos' Emilio Argüeso. Pradas, ha dicho, era quien daba la palabra a los asistentes.

Su labor, ha aseverado, era trasmitir información del Cecopi al exterior y no al contrario. En ese sentido, ha explicado que había estado en otras reuniones similares y siempre se había actuado de la misma manera: no se graban y se envía material a los medios. Aunque ella recomendó dar más información en una comparecencia pública durante las horas críticas, se decidió que no se harían declaraciones hasta finalizar el encuentro.

Durante el interrogatorio, la magistrada la ha preguntado como es posible que el Cecopi no tuviera conocimiento de lo que ocurría pese a las llamadas al 112 o la cobertura informativa de las televisiones. La testigo ha respondido que su sensación es que todos sabían que era una situaicón extraordinaria, aunque algunos detalles se desconocieran, como la retirada de los bomberos que hasta alrededor de las 15h estuvieron midiendo el caudal del barranco del Poyo en Chiva, cuyo desbordamiento acabó provocando la mayoría de las muertes horas después.

En ese sentido, ha recalcado que no había televisiones, pero todos tenían móvil, por lo que ha negado que estuvieran aislados. Precisamente, el objetivo de la reunión era poner medidas, ha subrayado, para paliar lo que estaba pasando.