El jazz del pianista Moisés Sánchez sonará en la Fundación Bancaja el 28 de noviembre

El músico actuará en el escenario junto al contrabajista Toño Miguel, el batería Borja Barrueta, el saxofonista tenor Javier Vercher, y contará con la colaboración especial de la cantante Cristina Mora

El jazz del pianista Moisés Sánchez sonará en la Fundación Bancaja el 28 de noviembre

El pianista y compositor Moisés Sánchez actuará el próximo viernes 28 de noviembre en el escenario de la Fundación Bancaja de Valencia. Una actuación que ofrecerá junto al contrabajista Toño Miguel, el batería Borja Barrueta y el saxofonista tenor Javier Vercher. Además, la ... vocalista Cristina Mora participará en la actuación en algunos temas del repertorio.

