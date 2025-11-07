Suscribete a
Los Jaume I instalan máquinas recreativas retro para visibilizar «40 años de retraso» en inversión en investigación

A través de un juego clásico, la fundación pone el foco en la brecha que separa a España de Europa a pesar de su «salto adelante» en innovación

El presidente de la fundación, Vicente Boluda, con una de las máquinas recreativas retro
ABC

La Fundación Premios Jaume I, en la campaña de su 37 edición, ha instalado máquinas recreativas 'arcade' de estilo retro para visibilizar que España lleva «40 años de retraso respecto a la media de la UE en materia de investigación, desarrollo e innovación».

Alrededor del ... año 1985, España invertía un 0,5% de su PIB en I+D+i y desde entonces ha triplicado su esfuerzo hasta el 1,5% del PIB. No obstante, sigue arrastrando «cuatro décadas de decalaje respecto a la media de la UE», que en aquel entonces era del 1,5% y ahora es del 2,3% del PIB. Eso sí, el ritmo de avance de España es superior al del conjunto de la UE.

