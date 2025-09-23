La izquierda ataca a Mazón por su gestión de la dana y le acusa de «aferrarse al cargo»

La oposición valenciana ha vuelto a pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en un debate de Política General marcado por la gestión de la dana y por las incógnitas sobre lo ocurrido aquel día.

Tras más de cinco horas de intervención del jefe del Consell, la sesión ha continuado por la tarde con las réplicas de la izquierda, en una jornada en la que la salida de las víctimas de la riada y de la oposición de la Cámara autonómica, ha marcado la tensión creciente de la sesión.

Así, PSPV y Compromís han cargado contra Mazón por su gestión de la catástrofe y le han acusado de «aferrarse al cargo». También han exigido explicaciones sobre la carta de Maribel Vilaplana, una misiva que, según la izquierda, ha evidenciado la falta de reacción del presidente de la Generalitat mientras la riada arrasaba varias zonas de la provincia de Valencia. Mazón, sin embargo, ha evitado pronunciarse al respecto durante su intervención.

Por su parte, el presidente valenciano ha reprochado a la oposición que en sus intervenciones apenas hayan hecho referencia a las propuestas presentadas por el Consell. «Es imposible debatir cuando la mitad del tiempo se dedica a insultarme», ha señalado el presidente valenciano. El jefe del Consell también ha acusado a los grupos de la izquierda de «generar bulos permanentes» en torno a la gestión de la dana y de «utilizar el dolor de las víctimas» como herramienta política.

«Mientras Mazón apuraba el vino, ya había fallecidos»

El síndic socialista José Muñoz ha acusado a Mazón de ser el presidente «más indigno que ha tenido esta tierra», así como ha denunciado que «ni siquiera ha sido capaz de mirar a la cara esta mañana» a las víctimas de la barrancada del 29 de octubre. En esta línea, le ha reprochado su reciente declaración en la que afirmaba que este Consell «es el que más en serio se toma las emergencias», la que ha definido como «un insulto a la memoria de las víctimas».

A juicio de Muñoz, mientras Mazón «apuraba la última botella de vinoen El Ventorro» ya «había fallecidos» y la riada estaba «engullendo el puente de Picanya». También le ha recriminado su silencio respecto a la carta de Maribel Vilaplana, interpretándolo como una confirmación de que «mientras los valencianos se morían, él no mostraba ninguna inquietud». Muñoz ha añadido que la oposición está «agotada de su soberbia» y ha acusado al presidente de carecer de «humildad», al tiempo que ha denunciado que «amigos de Carlos Mazón se están forrando con la reconstrucción».

El portavoz socialista también ha señalado que la presencia del jefe del Consell en el Debate demuestra que la Comunidad Valenciana está «en mínimos democráticos históricos» y ha insistido en que «las 229 personas no murieron por un fenómeno meteorológico inevitable, murieron por la negligencia del Consell y especialmente por la de Carlos Mazón».

También ha reprochado al presidente de la Generalitat que se ponga «la chaqueta de moderado» para ofrecer consensos: «Dice que va a venir a buscar consensos, pues le voy a decir el mayor consenso que existe: ocho de cada diez valencianos tienen un amplio consenso, que es que usted dimita y se vaya a su casa».

En su réplica, Mazón ha asegurado que él tiene la «credibilidad» de haber cumplido «el 86%» de los compromisos adquiridos el año pasado, mientras ha acusado al PSPV de «venir con el bulo de siempre de 'Mazón dimisión', 'Mazón a prisión'».

En la misma línea, ha criticado que la líder del PSPV y ministra, Diana Morant, se ha «fumado» el Consejo de Ministros para asistir a este debate -«para verme a mí y no a usted»-. Es más, ha señalado que Morant no quiso una moción de censura porque «le da vergüenza» que la defienda Muñoz.

«Una garrapata que solo lanza salvavidas por intereses»

«Has cruzado otra línea roja que no cruzaría ninguna persona con un mínimo de humanidad, hoy has insultado a las víctimas de la dana a la cara con tu chulería y soberbia», así comenzaba la intervención del síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien ha acusado al Gobierno valenciano de una gestión basada en las «negligencias, menosprecio y mentiras».

En este sentido, Joan Baldoví, ha sacudido el debate con una intervención contundente contra Carlos Mazón, al que ha acusado de hacer un discurso «a lo Fidel Castro», así como ha criticado los aplausos de los consellers, asegurando que «cada aplauso es un insulto a las víctimas».

El portavoz de Compromís ha ido más allá y ha señalado al jefe del Consell de «garrapata que solo lanza salvavidas por intereses políticos», al mismo tiempo que ha tachado a su ejecutivo de «negligente e irresponsable». Además, ha señalado que «todo el Gobierno es responsable de lo sucedido con las víctimas» y ha advertido de que «cuando a los valencianos se les ponga una urna delante, no lo perdonarán».

Baldoví también ha asegurado que «este Gobierno está acabado» y que «ha llegado el momento de hablar del futuro». Por ello, ha anunciado diez propuestas de Compromís, entre las que destaca el recibimiento de las víctimas de la dana en el Palau de la Generalitat para «pedirles perdón en nombre de la institución». Además, Compromís plantea la creación de una nueva unidad valenciana de emergencias y de un servicio valenciano de meteorología.

El portavoz de Compromís también ha defendido una «megaley» para «recuperar derechos» que, según ha denunciado, el actual Consell «ha robado a los valencianos», entre los que ha citado la «garantía de una televisión plural» y la protección de los derechos LGTBI. En materia de vivienda, sus medidas incluyen el fin de los apartamentos turísticos y la limitación del precio de los alquileres, mientras que las propuestas para la educación pública, incorporan más docentes y menos alumnos por aula, junto a la «recuperación del derecho a aprender el valenciano».

En el ámbito sanitario, Baldoví ha anunciado la redacción de una ley contra la ludopatía, con especial atención a la protección de los jóvenes. Y en materia ambiental, ha prometido medidas contra el negacionismo del cambio climático, incorporando la educación ambiental en las aulas, entre otras.

En su contestación, Carlos Mazón ha definido a Baldoví como el «pagafantas de Pedro Sánchez», y ha afeado que no haya valorado sus anuncios pese a las «casi tres horas que ha tenido para prepararse algún comentario» y que haya hecho «lo de siempre, insultarme». Además, ha cuestionado «cuál es el papel» de la coalición tras la dana: «Porque aparte de llamarme asesino y de pedirme que dimita, ¿alguien ha escuchado a Baldoví durante estos 11 meses decir la palabra reconstrucción?».

También ha interpelado al portavoz sobre «lo que piensa Compromís» de la oficialidad del valenciano en Europa, de «las pulseras de AliExpress», de Mónica Oltra o de los 'bous al carrer'. «No sé lo que es -Compromís-, si es un club de ajedrez, la conspiración permanente o el club de las purgas», ha aseverado.