El IVAM reconoce a la artista Simone Fattal por el compromiso social y la humanidad de su obra

La artista Simone Fattal ha recibido el Premio Internacional Julio González de manos de la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, en una gala en el IVAM. «Es un honor recibir un premio que lleva el nombre de un artista tan distinguido, Julio González, con el que comparto su elección de la escultura como lenguaje principal», ha expresado la artista franco-libanesa durante la entrega.

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha destacado que la obra de Simone Fattal «muestra un profundo compromiso social y una reflexión sobre la humanidad y su lugar en el mundo y en la historia». Su práctica artística «propone un punto de encuentro entre culturas y tradiciones, entre lo individual y lo colectivo, entre la poética y la política, entre el pasado y el presente, entre la arqueología y lo contemporáneo», señaló.

En sus palabras de agradecimiento, la artista ha elogiado la obra del escultor Julio González que da nombre al premio: «Admiro su capacidad para utilizar el espacio, para incluirlo como un elemento más de su obra, para hacer el metal lo más ligero y maleable posible. Sus temas también van más allá de los tradicionales de la escultura». Y, aunque Simone Fattal no utiliza tanto el metal como lo hizo Julio González, reconoce que tienen «un espíritu afín».

La artista se une así a una lista de destacados nombres del panorama artístico internacional que, en los 24 años de historia desde que se instauró el premio, han sido galardonados, como George Baselitz, Cy Tombly, Anish Kapoor, Robert Rauschenberg, Anthony Caro, Miquel Navarro, Christian Boltanski, Frank Stella o Andreu Alfaro.

Simone Fattal es la cuarta mujer que recibe el premio, tras las últimas ediciones en las que fueron galardonadas Annette Messager en 2018, Mona Hatoum en 2020 y la valenciana Carmen Calvo en 2022. Un premio que es un reconocimiento «a la trayectoria de Simone Fattal como escultora, como artista, pero también como pensadora, editora y generadora de contextos», señaló Pilar Tébar.

Simone Fattal ha recibido una edición de una escultura de Julio González, Mujer con Ánfora II, ofrecida por Philippe Grimminger, representante de la Administración Julio González, entidad que tiene por objeto promover el trabajo del escultor y velar por su legado. La secretaria autonómica de Cultura ha resaltado «la enorme generosidad de los herederos de Julio González por su larga trayectoria de colaboración y apoyo al IVAM».

El Premio Julio González se creó en el año 2000 como un reconocimiento a la trayectoria de artistas de relevancia internacional y, simultáneamente, «como tributo al escultor Julio González, un artista que marcó el desarrollo de la escultura contemporánea con su personal lenguaje plástico y que, a su vez, da nombre a este lugar, el IVAM Centre Julio González», ha señalado la directora del museo, Blanca de la Torre.

Asimismo, ha recordado que en 2025 «hemos celebrado el 40º aniversario del nacimiento de la colección del IVAM que se inicia en 1985 con esa importante donación de obras del escultor Julio González por parte de Carmen Martínez y Viviane Grimminger». Un legado con alrededor de 400 obras que constituye uno de los núcleos fundacionales del museo «que mantiene su compromiso de desarrollar un programa expositivo, de investigación y de actividades que ponga en valor la experimentación formal y el compromiso que le fueron tan propios a Julio González».

La ceremonia ha estado precedida de una conversación entre la artista y Jacqueline Burckhardt con motivo de la presentación del catálogo de la exposición 'Simone Fattal. Suspensión de la incredulidad'. La muestra, que cerró sus puertas el pasado 1 de junio en el IVAM, fue la primera exposición de la artista en España con 85 obras creadas entre 1999 y 2023 que sumergían al visitante en un espacio pluricultural y nómada, creado a través de la escultura, el dibujo y el trabajo editorial.

Blanca de la Torre ha concluido destacando que el premio «no es solo el reconocimiento a una trayectoria profesional, sino también un homenaje a una mujer que en los años setenta y ochenta del siglo pasado reivindicó el derecho a la igualdad y a ser visible». Un galardón que también es «un ejercicio de justicia que contribuye a reparar esa deuda histórica que el arte tiene con las mujeres creadoras», afirmó.

La trayectoria de Simone Fattal

Nació en Siria en 1942 y creció en el Líbano. Estudió Filosofía en París y se estableció como artista a finales de la década de 1970 en Beirut. En 1982 se mudó a Sausalito, California (EE.UU.), donde fundó la empresa editorial Post-Apollo Press y donde comenzó a realizar esculturas.

En 2012, junto a su compañera Etel Adnan, se trasladó a París, donde vive y trabaja actualmente. Simone Fattal es conocida sobre todo por su trabajo en arcilla y gres esmaltado en colores luminosos o en tonos arena y marrón. Sus obras muestran visiblemente las huellas de su elaboración, son esculturas con texturas muy marcadas, monumentales y frágiles a la vez. Las numerosas figuras de piernas alargadas, vasijas variadas o ruinas arquitectónicas se relacionan con su interés por la historia, la mitología y la arqueología, así como por la política contemporánea.

Sus obras hacen también referencia a la literatura, a los cuentos sumerios, la épica árabe o la poesía sufí. Ángeles, centauros, héroes y dioses se suman a ruinas arquitectónicas y figuras de frutas, animales o comida que hacen referencia al paraíso perdido por la destrucción de lugares históricos como Palmira o Alepo. Las obras de Fattal son atemporales, a la vez arcaicas y modernas.

En los últimos años, Simone Fattal ha expuesto individualmente en el Musée Départemental d'Art Contemporain de Rochechouart (2017), el MoMA PS1 (2019), el ICA Milano o la Whitechapel de Londres (2022), y ha participado en la Bienal de Venecia de 2022.