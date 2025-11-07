Suscribete a
ABC Premium

El IVAM entregará el Premio Julio González 2026 a la artista Joana Vasconcelos

Una exposición mostrará en 2026 sus instalaciones irónicas y monumentales en las que explora temas de identidad, feminidad y herencia cultural

Rosalía estrena disco en Valencia un año después de ayudar como voluntaria a los afectados de la dana

Imagen de la artista portuguesa Joana Vasconcelos
Imagen de la artista portuguesa Joana Vasconcelos ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Consejo Asesor del IVAM ha aprobado otorgar el Premio Internacional Julio González 2026 a la artista portuguesa Joana Vasconcelos, referente internacional del arte contemporáneo. Con motivo del galardón el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) organizará una exposición sobre el trabajo de ... la creadora, comisariada por Blanca de la Torre, que se exhibirá en el museo en el último trimestre de 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app