IVAM apuesta en 2026 por dar protagonismo a su colección, a mujeres artistas y a la «visión diversa» del mundo

El museo ofrece tres propuestas con nombres como Julio González, la saga Pinazo, Tania Candiani, Cristina de Middel o Joana Vasconcelos

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, y la directora del IVAM, Blanca de la Torre
El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ha presentado este lunes su nueva temporada 2026, la primera íntegra de Blanca de la Torre como directora de la institución, en la que el museo ofrecerá 13 exposiciones donde predominan los fondos de su propia colección, ... que ofrecen una «mirada especial a las mujeres artistas» y marcadas por una «visión diversa de lo que esta sucediendo en el planeta»

