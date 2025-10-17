El IVAM acoge este sábado el concierto de Gala i Ovidio dentro del nuevo ciclo musical 'Posar la veu'

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) acoge el sábado 18 de octubre, a las 19.00 horas, un concierto de Gala i Ovidio, el nuevo proyecto musical que une a Aida Tarrío, artista multidisciplinar integrante del grupo Tanxugueiras, y a Raül Refree, ... uno de los productores europeos «más aclamados» de la última década que ha trabajado junto a nombres como Rosalía, Rocío Márquez o Niño de Elche.

El evento inaugura el nuevo ciclo mensual 'Posar la veu', organizado por el IVAM en colaboración con el Institut Valencià de Cultura, que pretende explorar nuevas propuestas musicales y vocales de carácter intimista y de experimentación, que van desde la fusión de música tradicional con sonoridades contemporáneas o la reinterpretación del folclore desde la electrónica. Los conciertos se celebran en el vestíbulo del IVAM y son gratuitos hasta completar aforo, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Ambos artistas se conocieron hace cuatro años durante una residencia en el Pazo de Mariñáns y desde entonces han seguido de la mano para explorar la música tradicional gallega. De esa conexión «tan profunda» surge el nombre del grupo: Gala i Ovidio, que es como Rosalía de Castro llamó a sus hijos gemelos.

La colaboración puntual ha crecido y ha dado como fruto esta propuesta que explora la música tradicional gallega fusionándola con géneros como la electrónica y la lírica pop, buscando diluir los géneros.

En su concierto en el IVAM interpretarán los temas de sus dos primeros EP (miniálbumes), bajo el nombre de 'Un final' y 'Que parece un principio'. Si bien la primera entrega trataba el concepto de la pérdida, el vacío y el final, el segundo EP narra la búsqueda de una nueva vida, la herida en proceso de curación y la dificultad de encontrar el amor cuando no se está preparado.