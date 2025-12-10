Investigan un nuevo crimen machista en Catarroja: una mujer muere días después de recibir una brutal paliza de su pareja

Nuevo crimen machista en España. Una mujer de 43 años ha muerto en un hospital de Valencia tres días después de recibir, presuntamente, una brutal paliza a manos de su pareja sentimental en Catarroja, según confirman fuentes oficiales cercanas a la investigación llevada ... a cabo por la Guardia Civil.

De acuerdo con la misma información, la agresión tuvo lugar en la madrugada del viernes 5 al sábado 6 de diciembre en la vivienda que compartían la víctima y su supuesto agresor en el municipio valenciano de Catarroja.

La mujer, de nacionalidad española, recibió una brutal paliza que le llevó al Hospital Universitario La Fe de Valencia, donde permaneció tres días en coma hasta que, finalmente, ha fallecido a causa de graves lesiones cerebrales.

Su pareja sentimental, de 49 años, fue detenida por agentes de la Policía Judicial de Alfafar tras la agresión y pasó este martes a disposición de la autoridad judicial, que le dejó en libertad con la medida cautelar de alejamiento.

En ese momento la mujer no había fallecido todavía, insisten fuentes próximas a las pesquisas. No obstante, la Guardia Civil mantiene abierta una investigación por la agresión. De hecho, el arrestado posee antecedentes y había sido detenido en ocasiones anteriores por agresiones a otras parejas.

En un primer momento, el presunto maltratador relató que las heridas que presentaba su pareja correspondían a una caída accidental dentro del domicilio, extremo que descartaron los médicos con cierta rapidez al ser incompatibles con tal versión. Además, los testimonios de los vecinos sobre una fuerte discusión alimentaron la hipótesis de la agresión.