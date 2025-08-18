Investigan la muerte de un gorrilla tras una brutal paliza en Valencia

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un gorrilla en Valencia, que falleció presuntamente a consecuencia de una paliza propinada por parte de dos personas, ocupantes de una motocicleta, tras un accidente de tráfico el pasado 9 de agosto.

A consecuencia de las lesiones, la víctima murió cuatro días después en un piso del municipio valenciano de Picanya, tal y como ha determinado el forense, que certifica que la paliza fue la causa del fallecimiento. Los agentes buscan todavía a los dos presuntos agresores implicados, según ha avanzado Las Provincias.

Según las primeras informaciones, los ocupantes de la moto habrían atropellado supuestamente a una mujer y, tras el siniestro, intentaron huir. En ese momento, la víctima intervino para impedir la fuga, recibiendo una violenta paliza que resultó letal.

Así, fuentes de la Benemérita han detallado que el incidente se produjo en las inmediaciones del Hospital General de Valencia y que días después, una persona falleció en su inmueble a causa del altercado.

Agentes de la Guardia Civil están investigando los hechos para reconstruir lo ocurrido y confirmar la implicación de los presuntos implicados, que todavía no han sido detenidos.