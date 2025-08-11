Investigan a un hombre por colocar una piedra sobre las vías del tren entre dos pueblos de Castellón

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil han investigado a un hombre como presunto autor de un delito de daños en la vía férrea tras colocar una piedra en las vías del tren en la localidad castellonense de Xilxes.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de agosto de 2025 en el tramo de cercanías que comunica las localidades de Xilxes y La Llosa, después de que un representante de Adif denunciara la colocación de una piedra sobre la que pasó un tren sin ocasionar riesgo de descarrilamiento.

Asimismo, se depositó una traviesa de madera sobre la línea, lo que provocó un retraso de aproximadamente cinco minutos en el servicio ferroviario.

En las diligencias que fueron iniciadas por la Policía Local del municipio, y posteriormente traspasadas a la Guardia Civil, se recogían la manifestación de varios testigos. Uno de ellos identificó al investigado como la persona que se encontraba dentro del recinto vallado de las vías férreas en el momento de los hechos.

La investigación, que está siendo llevada por componentes del Puesto de la Guardia Civil de Almenara, sigue su curso para esclarecer completamente las circunstancias y determinar las responsabilidades penales correspondientes.