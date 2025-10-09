Suscribete a
ABC Premium
Directo
Israel retrasa la entrada en vigor del acuerdo a la aprobación del gabinete, que se reunirá a las 17.00 horas

Alicante

Investigan una agresión grupal «de una veintena de personas» a un joven que ayudó a una chica que lloraba

La víctima fue agredida supuestamente por el novio y los amigos de la joven

La Policía Nacional solicita colaboración ciudadana para identificar a los agresores

Condenado a 23 años de prisión por matar a una mujer para robarle en Castellón

Imagen de archivo de la Policía Nacional
Imagen de archivo de la Policía Nacional JUAN CARLOS SOLER

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Grupo de Delincuencia Violenta de la Policía Nacional de Alicante está investigando la agresión a un joven por parte de un grupo de personas en la vía pública en Alicante, según ha adelantado el diario Información y han confirmado a Europa Press ... fuentes cercanas a la investigación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app