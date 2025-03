Investigadores de la UPV participan en un proyecto europeo para desarrollar sistemas de gestión del agua en regiones mediterráneas

Desarrollar sistemas de información y decisión innovadores e integrados en la gestión de ecosistemas a escala de cuenca fluvial, para así promover una gestión sostenible de los recursos hídricos y garantizar su perdurabilidad en el corto y medio plazo.

Este es el objetivo principal del proyecto OurMED (Sustainable áter storage and distribution in the Mediterranean), en el que participan los investigadores del IIAMA-UPV Vanessa Almeida de Godoy, Eduardo Cassiraga, Miguel Martín, Carmen Hernández, Javier Rodrigo y Jaime Gómez, éste último como investigador principal del IIAMA-UPV. OurMED tiene una duración de 42 meses y está integrado por un consorcio de quince socios coordinados por el Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) de Alemania.

El proyecto —que forma parte del programa de financiación a la I+D+i de la Fundación PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area)— busca, desde la investigación y la innovación tecnológica, promover una gestión sostenible de los recursos hídricos en zonas del Mediterráneo con escasez de agua y que están amenazadas severamente por el impacto del cambio climático.

«Para asegurar el suministro en el corto y medio plazo se necesita urgentemente de una gestión multirsectorial, participativa y adaptativa», afirma Jaime Gómez, catedrático de Ingeniería Hidráulica.

Por ello, el proyecto OurMED promoverá una integración de múltiples fuentes de información en un único sistema que controle la cantidad de agua de una cuenca hidrográfica, tanto de las aguas superficiales (ríos, lagos, embalses, etc.) y subterráneas. «Esto permitirá tomar mejores decisiones sobre el conjunto global de los recursos hídricos de una cuenca», destaca el Dr. Gómez Hernández.

Casos de estudio y trabajo del IIAMA UPV

El proyecto abordará nueve casos de estudio que servirán de referencia para el desarrollo de una plataforma de información y toma de decisiones. De este modo, se podrá conocer el impacto que determinadas acciones tienen sobre dichos ecosistemas. Concretamente, los investigadores del IIAMA evaluarán la cuenca del Júcar y el humedal de La Albufera, que ha recibido recientemente un aporte de agua por parte de la cuenca dada la situación crítica vivida este otoño por la falta de lluvias.

Por ello, en esta investigación se buscará la implicación de los diferentes agentes relacionados con estas entidades, es decir, «las personas que pueden usar los resultados de los modelos que investigamos», señala Jaime Gómez.

De hecho, el investigador del IIAMA pone en valor que los resultados finales del proyecto cambiarán la forma de gestión de los recursos hídricos «al proponer soluciones óptimas e innovadoras con una perspectiva multiobjetivo y multisectorial», concluye el catedrático de la UPV.