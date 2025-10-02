Investigadores españoles logran extraer las preciadas tierras raras de las baterías para Europa

Personal del instituto ITC de Castellón, en los laboratorios donde se desarrolla investigación del proyecto Resymac

Investigadores de Castellón trabajan en el reciclaje de baterías para conseguir extraer las preciadas tierras raras y contribuir a reducir la dependencia de Europa de las importaciones de esta materia prima. A través del proyecto RESYMAC, el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) también desarrolla sistemas para transformar desechos como cáscaras de almendra o pieles de naranja en el grafito verde.

Este componente fundamental de los dispositivos de carga eléctrica en móviles y vehículos tiene un valor creciente estratégico y algunos analistas los sitúan en el foco de interés geoestratégico incluso de conflictos bélicos como la invasión de Ucrania por Rusia.

En este contexto sociopolítico, cobra especial proyección la iniciativa de este equipo científico español, que estará inmerso durante 2025 y hasta el año próximo en estas líneas de experimentación para recuperar materias primas «críticas», un objetivo acorde con una de sus líneas estratégicas de investigación, la Química Sostenible, tal como han resaltado fuentes del ITC.

Resymac aborda desde un ámbito más amplio y general la recuperación también del óxido de níquel y las citadas tierras raras a partir de baterías desechadas del tipo NiMH (Níquel-Metal Hidruro por sus siglas). El objetivo, sobre el que trabaja el ITC desde hace varios años, es reducir la dependencia europea del suministro externo y minimizar el impacto ambiental de estos residuos peligrosos.

A partir de los metales recuperados, el ITC estudiará su uso en la síntesis de pigmentos cerámicos inorgánicos con propiedades funcionales y promoverá su integración en procesos de fabricación cerámica dentro de un modelo de economía circular.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación IVACE+i a través de los Fondos FEDER de Desarrollo Regional.

Además, el proyecto pretende obtener grafito «verde» a partir del uso de residuos carbonosos procedentes de distintos sectores, tales como las cáscaras de almendra, las pieles de naranja o residuos industriales ricos en carbono, que puedan ser utilizados en la fabricación de ánodos grafíticos sostenibles de baterías ion-litio.

Este proceso puede llevarse a cabo utilizando temperaturas inferiores a las usadas en el proceso actual, de modo que el proyecto contribuye a la revalorización de residuos industriales y agrícolas, a la innovación en materiales cerámicos y al desarrollo de materias primas estratégicas, han detallado desde el instituto tecnológico castellonense.

«En conjunto, se trata de una propuesta con impacto tecnológico, medioambiental y económico para la industria cerámica, vinculada a los objetivos europeos de sostenibilidad y autonomía estratégica», han añadido, acerca de la aplicación más directa en el ámbito más cercano.

Esta investigación se alinea con la denominada Estrategia Europea de Materias Primas Críticas, que busca «asegurar el suministro sostenible de materias primas esenciales para la transición energética y digital».