Suscribete a
ABC Premium
Directo
La gerente del PSOE declara en el Senado por el caso Koldo
Última hora
El Capitolio acusa a Sánchez de romper con la OTAN y de «fortalecer a Hamás»

Internan por «peligrosa» en un psiquiátrico a una mujer que mató a su madre a cuchilladas al huir tras estrangularla

La sentencia de un jurado popular considera la eximente incompleta de alteración psíquica y la condena es de seis años en Alicante

Las pruebas de ADN confirman que el cuerpo hallado junto al río en Valencia es de Javi, desaparecido en la dana

La Audiencia Provincial de Alicante, sede del juicio con jurado en este caso
La Audiencia Provincial de Alicante, sede del juicio con jurado en este caso JUAN CARLOS SOLER
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Jurado de la Audiencia Provincial de Alicante ha dictado sentencia de un máximo de seis años de internamiento en un psiquiátrico penitenciario a una mujer por su «peligrosidad», tras matar a su madre a cuchilladas después de haberla estrangulado y comprobar que había sobrevivido, ... cuando huía por la escalera y la capturó.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app