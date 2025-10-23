Internan por «peligrosa» en un psiquiátrico a una mujer que mató a su madre a cuchilladas al huir tras estrangularla

El Jurado de la Audiencia Provincial de Alicante ha dictado sentencia de un máximo de seis años de internamiento en un psiquiátrico penitenciario a una mujer por su «peligrosidad», tras matar a su madre a cuchilladas después de haberla estrangulado y comprobar que había sobrevivido, ... cuando huía por la escalera y la capturó.

Se la ha considera culpable de un delito de homicidio para el que se aprecia la agravante de parentesco y eximente incompleta de alteración psíquica, tal como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El crimen se cometió en la vivienda que ambas compartían en Alcoi y la sentencia -dictada por conformidad de las partes y que impone esa medida de seguridad- la condena inicialmente a una pena de prisión de seis años y establece este internamiento en un Hospital Psiquiátrico Penitenciario por un tiempo que no exceda los seis años.

La resolución justifica esta decisión debido a «la demostrada peligrosidad de la acusada como a la necesidad de que la misma reciba adecuado tratamiento psiquiátrico». La condenada también cumplirá cuatro años de libertad vigilada, a una vez cumplida la medida de internamiento.

El homicidio se perpetró el 20 de septiembre de 2022, sobre las siete de la mañana, cuando la condenada y su madre, de 65 años de edad, iniciaron una discusión en la cocina de la vivienda durante la que la hija cogió una sartén del tipo parrilla con la que golpeó varias veces y de forma violenta a la víctima en la cabeza y en la cara, hasta que quedó inconsciente. A continuación, le puso las manos alrededor del cuello y la estranguló hasta que pensó que había muerto.

Poco después, cuando se dio cuenta de que seguía con vida estaba intentando salir de la casa, la abordó en el recibidor, le rodeó el cuello con un cinturón y apretó de forma violenta mientras que la arrastraba de nuevo hacia el interior de la vivienda, donde la apuñaló varias veces en el tórax. La víctima murió a consecuencia de las heridas que le causó este último ataque en el tórax, que le afectaron órganos vitales.

La sentencia considera probado que, en el momento del crimen, la condenada estaba diagnosticada de una enfermedad mental grave y crónica que afectó a su voluntad y a su conocimiento sobre lo que hacía. La sentencia es firme y no se puede recurrir.

El fallo puntualiza que la condenada deberá cumplir en primer lugar la medida de seguridad de internamiento en el psiquiátrico frente al ingreso en prisión y que, para el cumplimiento de la pena de prisión se abonará el tiempo de cumplimiento de la medida de seguridad, conforme a lo que establece el artículo 99 del Código Penal.