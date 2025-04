Interior abre expediente a una policía nacional que amenazó con dar «una paliza» a los saqueadores de la dana

El Ministerio del Interior ha abierto un procedimiento sancionador contra una agente de la Policía Nacional, vecina de la localidad valenciana de Paiporta, por unas declaraciones emitidas en televisión en las que amenazaba con dar «una paliza» a los saqueadores que aprovecharon la tragedia de la dana para entrar a robar en casas y negocios de los municipios afectados.

Según ha confirmado el Gobierno en una respuesta a las explicaciones demandadas por el Grupo Sumar en el Congreso de los Diputados, que pedía «prevenir conductas y declaraciones abiertamente xenófobas, racistas e incitadoras de la violencia», la policía ya ha recibido la notificación del expediente, al objeto de «determinar las posibles responsabilidades disciplinarias en las que pudiera haber incurrido».

Así, el departamento que lidera Fernando Grande-Marlaska prepara una posible sanción contra la agente que fue entrevistada por el programa Vamos a ver de Telecinco pocos días después de la dana del 29 de octubre. Durante esta atención, la indicativa, que apareció como voluntaria, sin uniforme y como vecina afectada, declaró que «había pillado a tres menas que no llevaban ni una motita de polvo en sus botas intentando abrir coches».

«Me da igual que sean menas, españoles, extranjeros… La nacionalidad es lo de menos, pero por favor. Un llamamiento a todos los delincuentes y gentuza que están viniendo a Paiporta: como los pille a mí me meterán en un calabozo, pero de aquí no van a salir», pronunciaba la policía, que se identificó como Laura, ahora investigada por la Dirección General de la Policía Nacional.

Durante la misma entrevista reconoció su profesión y avisó a los delincuentes de que «estaban esperándolos para darles una paliza que os cagáis». «Que se queden en su p*** casa robando, que aquí hay que sacar víctimas aún de los garajes», afirmaba en el micrófono del presentador Joaquín Prat.

Cabe reseñar que en la respuesta ofrecida por el Gobierno a Sumar no se especifica con exactitud si se ha abierto únicamente el estudio del expediente disciplinario o si bien ya ha comenzado su tramitación. No obstante, este proceso podría demorarse varios meses y al ser de naturaleza reservada la Policía no tiene la obligación de informar sobre ello.

Las imágenes de la entrevista a la policía nacional de Paiporta se volvieron virales hace un par de meses en redes sociales, tanto así que la agrupación de electores de Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta (SALF), replicó el vídeo en sus diferentes perfiles.